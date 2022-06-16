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Жаркая нестабильность. Омичам рассказали о подозрительной погоде в середине июня

Жаркая нестабильность. Омичам рассказали о подозрительной погоде в середине июня

16 июня, 11:42
Фото: 1MI

Омичей ждут туманные выходные

Данные портала Ventusky.com*.

Начиная с сегодняшнего дня в Омской области начнет теплеть. Пасмурная и прохладная погода сменится 25-градусной жарой. Однако серьезное потепление ожидается не везде. Завтра, 17 июня, на юго-западе региона потеплеет вплоть до +28 градусов, но при этом будет дуть неслабый ветер со скоростью около 7 м/с. На остальной части региона температура едва повысится до +20 градусов. 

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В субботу, 18 июня, потепление также задержится на юго-западе и западе региона, в остальной части Омской области по-прежнему будет держаться прохладная погода. Ветер будет слабым, а с самого утра местами пройдут дожди. 

Утром в воскресенье, 19 июня, на большей части региона возникнет туман. К утру он исчезнет, приведя за собой жаркую погоду. Потеплеть может вплоть до +30 градусов. Дождей в течение дня не ожидается, ветер слабый. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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#Город#Новости#Омская область#Погода#Погода в Омске#Ольга Акамова
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