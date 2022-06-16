Жаркая нестабильность. Омичам рассказали о подозрительной погоде в середине июня

Начиная с сегодняшнего дня в Омской области начнет теплеть. Пасмурная и прохладная погода сменится 25-градусной жарой. Однако серьезное потепление ожидается не везде. Завтра, 17 июня, на юго-западе региона потеплеет вплоть до +28 градусов, но при этом будет дуть неслабый ветер со скоростью около 7 м/с. На остальной части региона температура едва повысится до +20 градусов.