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Капуста с секретом. В Омске нашли опасные растения

Капуста с секретом. В Омске нашли опасные растения

4 июня, 12:06
Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

В Омске обнаружили зараженные растения

Продукты везли в магазины региона.

Специалисты Омского референтного центра нашли опасных насекомых в продуктах, которые везли в Омск на продажу. В первую очередь эксперты изучили образцы белокочанной и пекинской капусты, и в листьях нашлись сорняки повилики.

После этого в партии киви эксперты обнаружили опасное насекомое — тутовую щитовку. В плодах обнаружили сразу три взрослых особи насекомых.

Известно, что зараженные продукты привезли в Омскую область из-за границы: пекинская капуста прибыла из Киргизии, белокочанная капуста — из Казахстана, а партия киви была в Омске транзитом перед отправкой в Казахстан.

Информацию об обнаруженных нарушениях специалисты референтного центра передали в региональное управление Россельхознадзора, чтобы там решили судьбу продукции. Ее могут уничтожить или обработать и отправить в пункт назначения.

управление Россельхознадзора по Омской области
#Общество#Новости#Омская область#Капуста#Продукты#Киви#Сорняк#Карантин#Ольга Акамова
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