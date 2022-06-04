Капуста с секретом. В Омске нашли опасные растения

Специалисты Омского референтного центра нашли опасных насекомых в продуктах, которые везли в Омск на продажу. В первую очередь эксперты изучили образцы белокочанной и пекинской капусты, и в листьях нашлись сорняки повилики.
После этого в партии киви эксперты обнаружили опасное насекомое — тутовую щитовку. В плодах обнаружили сразу три взрослых особи насекомых.
Известно, что зараженные продукты привезли в Омскую область из-за границы: пекинская капуста прибыла из Киргизии, белокочанная капуста — из Казахстана, а партия киви была в Омске транзитом перед отправкой в Казахстан.
Информацию об обнаруженных нарушениях специалисты референтного центра передали в региональное управление Россельхознадзора, чтобы там решили судьбу продукции. Ее могут уничтожить или обработать и отправить в пункт назначения.