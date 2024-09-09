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Сорняк

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2024
Отравляет животных. В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка
В Россельхознадзоре рассказали, что в селе Красноярка ввели карантин из-за повилики — опасного сорняка, отравляющего животных и плоды растений.
9 сентября, 14:17
Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка
Россельхознадзор установил карантинные зоны на улицах Куйбышева и Кемеровской, такие меры связаны с очагами повилики.
20 августа, 14:25
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Омским дачникам рассказали об эффективных способах борьбы с сорняками
Защитить участок от сорняков можно как традиционными, так и не самыми очевидными способами. Подробнее о них — в материале Города55.
22 июля, 09:48
2023
Более тысячи гектаров в Омской области зарастает опасным ползучим сорняком
Сорняк нашли на территории Одесского, Шербакульского, Нововаршавского и Русско-Полянского районов.
27 июля 2023, 12:57
В Омскую область едва не проник опасный сорняк, из-за которого погибает урожай
Его доставили в регион вместе с партией арбузов.
23 июня 2023, 12:32

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