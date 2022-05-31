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Все засохло. Омичей возмутило состояние деревьев в популярном городском парке

Все засохло. Омичей возмутило состояние деревьев в популярном городском парке

31 мая, 08:41
Фото: pixabay.com

Омичи пожаловались на засохшие деревья в парке 300-летия города

Омичи рассказали, что саженцы не приживаются, потому что за ними плохо следят.

Сегодня, 31 мая, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на парк 300-летия Омска. Омичи оказались сильно недовольны из-за того, что там плохо ухаживали за саженцами, из-за чего те погибли.

По словам автора поста, в прошлом году один из врачей подарил парку около сотни саженцев кедра. Однако к 2022 году 80% деревьев погибло. Похожая ситуация происходила и раньше.

«В 2016 году в данном парке высадили 300 саженцев алтайского кедра в честь 300-летия города. Из них прижилось около 5 штук», - рассказали омичи.

Также горожане отмечают, что во время строительства ТК Komarova Plaza вырубили два десятка деревья. Однако омичи не заметили, куда посадили новые деревья вместо вырубленных.

#Общество#Город#Новости#Омск#Парки и скверы#Деревья#Соцсети#Вероника Жукова
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