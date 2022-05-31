Все засохло. Омичей возмутило состояние деревьев в популярном городском парке

Сегодня, 31 мая, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на парк 300-летия Омска. Омичи оказались сильно недовольны из-за того, что там плохо ухаживали за саженцами, из-за чего те погибли.
По словам автора поста, в прошлом году один из врачей подарил парку около сотни саженцев кедра. Однако к 2022 году 80% деревьев погибло. Похожая ситуация происходила и раньше.
«В 2016 году в данном парке высадили 300 саженцев алтайского кедра в честь 300-летия города. Из них прижилось около 5 штук», - рассказали омичи.
Также горожане отмечают, что во время строительства ТК Komarova Plaza вырубили два десятка деревья. Однако омичи не заметили, куда посадили новые деревья вместо вырубленных.