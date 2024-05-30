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Парки и скверы

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2023
«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска
Сквер станет частью первой очереди района «Кварталы Драверта» и расположится вдоль улицы Шаронова.
9 октября 2023, 09:38
Сибирский тракт, теневые навесы и детская площадка. В Омске появится новый сквер
Сад будет носить имя полководца Александра Суворова.
26 июля 2023, 06:16
В следующем году на Левобережье Омска появится новый сквер
Для омичей сделают пешеходные дорожки, скамейки и высадят деревья.
30 июня 2023, 07:52
Омская прокуратура нашла нарушения при строительстве сквера имени Казанника
Подрядчик не вовремя обустроил ливневую канализацию и не снес деревья.
22 июня 2023, 06:09
В Омске отказались называть сквер в честь митрополита Феодосия
Увековечить имя митрополита предложил местный житель.
10 июня 2023, 03:50
В Омске подростки пытались разжечь костер на спортплощадке в Сквере Молодоженов
13 мая 2023, 11:02
В центре Омска планируют расширить сквер имени Карбышева
В настоящее время на участке вдоль улицы Жукова убирают бетонный забор. Его признали самовольно установленным движимым имуществом.
3 мая 2023, 11:16
Ремонт за 28 миллионов. Сквер в центре Омска благоустроит компания из Тюмени
11 февраля 2023, 07:11
173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков
Территории для благоустройства выбирали сами омичи путем голосования.
31 января 2023, 07:32
2021
В Омске наполовину построили детсад на улице Светловской
2 июня 2021, 08:43

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