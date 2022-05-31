Город55
ГлавноеВсе новости
Омичам запретят поворачивать налево, чтобы избежать пробок

Омичам запретят поворачивать налево, чтобы избежать пробок

31 мая, 10:15
Фото: 1MI

В Омске сразу на нескольких улицах запретят левые повороты

Департамент транспорта собирается запретить левые повороты на трех перекрестках.

Как сообщает «Омск-информ», в Омске собираются запретить левые повороты сразу на нескольких улицах. Речь идет о перекрестках улицы Кирова — 15-й Рабочей, Химиков — Энтузиастов (в сторону улицы Коммунальной), а также улицы Красный Путь — Агрономической (при движении из центра города).

Как рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец, левые повороты решили запретить, чтобы увеличить пропускную способность на этих дорогах. Около 1000 единиц транспорта проезжает по полосе в одном направлении в течение часа.

Если есть левый поворот на перекрестке, число машин сокращается до 600. Иногда из-за пары машин, идущих на поворот, не могут проехать прямо несколько десятков автомобилей.

Также в городе делают выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы сократить количество пробок. В 2023 году такую полосу хотят сделать на улице Богдана Хмельницкого. На ее обустройство собираются потратить 1.1 млн рублей.

#Город#Новости#Омск#Транспорт#Дороги#Вероника Жукова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18