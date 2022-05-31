Омичам запретят поворачивать налево, чтобы избежать пробок

Как сообщает «Омск-информ», в Омске собираются запретить левые повороты сразу на нескольких улицах. Речь идет о перекрестках улицы Кирова — 15-й Рабочей, Химиков — Энтузиастов (в сторону улицы Коммунальной), а также улицы Красный Путь — Агрономической (при движении из центра города).