Омичам запретят поворачивать налево, чтобы избежать пробок

Как сообщает «Омск-информ», в Омске собираются запретить левые повороты сразу на нескольких улицах. Речь идет о перекрестках улицы Кирова — 15-й Рабочей, Химиков — Энтузиастов (в сторону улицы Коммунальной), а также улицы Красный Путь — Агрономической (при движении из центра города).
Как рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец, левые повороты решили запретить, чтобы увеличить пропускную способность на этих дорогах. Около 1000 единиц транспорта проезжает по полосе в одном направлении в течение часа.
Если есть левый поворот на перекрестке, число машин сокращается до 600. Иногда из-за пары машин, идущих на поворот, не могут проехать прямо несколько десятков автомобилей.
Также в городе делают выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы сократить количество пробок. В 2023 году такую полосу хотят сделать на улице Богдана Хмельницкого. На ее обустройство собираются потратить 1.1 млн рублей.