В Омске спустя 1.5 месяца борьбы с коронавирусом скончался изобретатель Котельников

Известный омич скончался еще 19 ноября от коронавируса. Он боролся с инфекцией 1.5 месяца, за его состоянием следили врачи ГКБ имени Кабанова. Спасти Вячеслава Котельникова не удалось. Ему было 76 лет, уточняет 12 канал.
Вячеслав Котельников считается автором «гибкой производственной системы» на базе пяти станков ИР-800МФ-4 на ПО «Полет». Технология позволяла использовать комплекс оборудования без участия человека. Разработка была признана лучшей на Всесоюзном конкурсе лучших проектов Министерства общего машиностроения СССР. Помимо этой системы, Котельников изобрел ряд технологических новшеств, которые позже также внедрили в производство.
Вместе с этим в 1990–1993 годах Вячеслав Котельников избирался народным депутатом РСФСР и был депутатом омского Заксобрания 1 созыва.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и бывшим коллегам изобретателя Вячеслава Котельникова.