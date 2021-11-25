В Омске спустя 1.5 месяца борьбы с коронавирусом скончался изобретатель Котельников

Вячеслав Котельников считается автором «гибкой производственной системы» на базе пяти станков ИР-800МФ-4 на ПО «Полет». Технология позволяла использовать комплекс оборудования без участия человека. Разработка была признана лучшей на Всесоюзном конкурсе лучших проектов Министерства общего машиностроения СССР. Помимо этой системы, Котельников изобрел ряд технологических новшеств, которые позже также внедрили в производство.