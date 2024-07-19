gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Внезапная смерть

Выбрать дату
2024
Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
19 июля, 08:05
2022
Появились подробности трагичной смерти породистой собаки в Омске
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили новые подробности убийства породистой собаки. Как выяснилось, животное пострадало от машины на дороге.
4 февраля 2022, 08:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика