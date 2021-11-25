Стрессовая погода. Омичам пообещали перепады температуры на 25 градусов

Завтра, 26 ноября, ночью похолодает почти до -30 градусов. В среднем температура понизится до -22 градусов, но при прояснении похолодает до -27. Днем же похолодает максимум до -14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, местами ожидается изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
В субботу, 27 ноября, температура немного поднимется — потеплеет до -7 градусов ночью и до -1 градуса днем. Из осадков — небольшой снег в течение суток. Ветер в течение суток юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В воскресенье, 28 ноября, сохранится относительно теплая погода. Местами похолодает до -15 градусов ночью, в среднем температура опустится не ниже -10 градусов, а днем может подняться до -2 градусов. Осадков в регионе в этот день не ожидается, ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с.