Стрессовая погода. Омичам пообещали перепады температуры на 25 градусов

В воскресенье, 28 ноября, сохранится относительно теплая погода. Местами похолодает до -15 градусов ночью, в среднем температура опустится не ниже -10 градусов, а днем может подняться до -2 градусов. Осадков в регионе в этот день не ожидается, ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с.