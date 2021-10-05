«Это целая история». Как омскую сгущенку распробовали в Китае

Posted 5 октября 2021,, 03:49
Published 5 октября 2021,, 03:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На этот раз речь пойдет о Любинском молочноконсервном комбинате. Компания была основана в мае 1939 года в поселке Красный Яр Любинского района Омской области как предприятие по переработке молока и производству молочных продуктов.
О том, каких успехов добилось предприятие за 82 года работы на рынке, мы поговорили с генеральным директором Торгового дома «Сибирский» Сергеем Харьковым. (ТД «Сибирский» является эксклюзивным экспортером продукции Любинского МКК).
Сергей Васильевич, с чего начинался Любинский молочноконсервный комбинат? Какие вехи в истории развития предприятия можно выделить?
История комбината началась в далеком 1936 году. 29 апреля нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян утвердил генплан и смету на строительство комбината, который первым в стране будет осваивать новый сорт молочных консервов — без сахара. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки. 17 мая 1939 года завод выпустил первую партию сгущенного молока. С тех пор комбинат осуществляет свою деятельность.
Новый этап развития завода пришелся на перестройку. Это был сложный период для всех российских производств. Завод к этому моменту вырабатывал четыре вида консервов — молоко сгущенное, сливки, какао с молоком и какао со сливками. В регионе на тот момент остро встал вопрос обеспечения жителей Омска молочной продукцией, поэтому на комбинате активно начали развивать цельномолочное направление. По мере роста объемов производства встала проблема нехватки места. Было принято решение возобновить проект реконструкции цеха, который был заложен еще при СССР. Его запуск дал новый толчок для развития и автоматизации производства. На протяжении 82 лет на комбинате постоянно ведется работа по техперевооружению и автоматизации. Эта работа не заканчивается. И ее невозможно закончить, нельзя останавливать, потому что каждый день появляется что-то новое. Каждый день появляется возможность что-то улучшить.
Что собой представляет Любинский МКК сегодня? Какие цеха, участки составляют комбинат?
На сегодняшний день Любинский молочноконсервный комбинат занимает территорию порядка 14 га. Это три основных производственных цеха — цех по производству молочных консервов, цех по производству цельномолочной продукции и цех сухих молочных продуктов и масла, а также вспомогательные цеха — собственный жестяно-баночный цех, участок погрузо-разгрузочных и складских работ, ремонтно-строительный цех, ремонтно-механический цех, автотранспортный цех, электроцех, котельная, цех контрольно-измерительных приборов и автоматики, медпункт и столовая. Также в структуру комбината входит лицензированная лаборатория — одна из лучших в регионе по технической оснащенности. На каждом этапе производства осуществляется строжайший лабораторный контроль, начиная с приемки молока и заканчивая тестовым контролем готовой продукции.
Какое количество молока перерабатывает комбинат?
Ежедневно Любинский МКК принимает до 450 тонн молока в сутки, из которого производит вкусную продукцию. Это и знаменитые на всю страну молочные консервы, и широкая линейка цельномолочной продукции, сливочное масло и сухое молоко.
А кто поставляет молоко на комбинат?
Хочу подчеркнуть, что главный наш принцип — производить только качественную продукцию. А потому комбинат выбирает только надежных и проверенных партнеров. На предприятие ежедневно поступает свежее молоко от 30 поставщиков Омской и Тюменской областей. Наиболее крупные из них: КФХ «Тритикум», ЗАО «Звонаревокутское», ООО «Лидер», АО «Знамя», ЗАО «Азовское», ОАО «Цветнополье», ООО «Соляное» и другие.
Продукцию Любинского МКК знают не только в России, но и за рубежом. Расскажите об экспортной деятельности предприятия. Как помогает Центр поддержки экспорта Омской области?
Экспортное направление развивает эксклюзивный экспортер продукции Любинского МКК — компания ООО ТД «Сибирский». Сегодня продукция комбината поставляется в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Монголию, Таджикистан, Китай. Благодаря плодотворной работе с Центром поддержки экспорта Омской области у нас подписаны контракты с компаниями из Азербайджана, а также Туркменистана — самой закрытой страны постсоветского пространства.
Вы упомянули поставки в Китай. Расскажите подробнее об этом направлении экспортной деятельности.
Экспорт нашей продукции в Китай — это целая история. В 2018 году, будучи в составе делегации Омской области на выставке SIAL China, мы познакомились с крупной китайской дистрибьюторской компанией. Продукция пришлась по вкусу представителям компании. Стоит отметить, что на тот момент импорт любой молочной продукции в Китай был под запретом, но, несмотря на это, был налажен продуктивный диалог. Началась подготовительная работа, поскольку все ждали снятия запретов. В 2019 году вновь встретились уже на выставке WorldFood Moscow, наши потенциальные партнеры взяли образцы продукции. В январе 2021 года мы осуществили первую поставку. Сейчас у нас все налажено. С нашими китайскими партнерами работать очень комфортно — все четко, грамотно, пунктуально.
В заключение хотелось бы спросить о планах комбината на будущее.
В планах предприятия проектирование и строительство творожного производства мощностью более 1000 тонн в год. А также ввод в эксплуатацию цеха по производству вареного сгущенного молока и комбинированных молочных продуктов. Ну и конечно, постоянный процесс модернизации и технического перевооружения.
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Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».