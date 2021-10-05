«Это целая история». Как омскую сгущенку распробовали в Китае

Новый этап развития завода пришелся на перестройку. Это был сложный период для всех российских производств. Завод к этому моменту вырабатывал четыре вида консервов — молоко сгущенное, сливки, какао с молоком и какао со сливками. В регионе на тот момент остро встал вопрос обеспечения жителей Омска молочной продукцией, поэтому на комбинате активно начали развивать цельномолочное направление. По мере роста объемов производства встала проблема нехватки места. Было принято решение возобновить проект реконструкции цеха, который был заложен еще при СССР. Его запуск дал новый толчок для развития и автоматизации производства. На протяжении 82 лет на комбинате постоянно ведется работа по техперевооружению и автоматизации. Эта работа не заканчивается. И ее невозможно закончить, нельзя останавливать, потому что каждый день появляется что-то новое. Каждый день появляется возможность что-то улучшить.