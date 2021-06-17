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Преграда для прекрасного. В Омске из-за дождей на неделю перенесли «Симфопарк»

17 июня 2021, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске решили на неделю перенести «Большой Симфонический парк», и случилось это не из-за коронавируса. Об этом сегодня объявили в пресс-службе Омской филармонии.

«Симфопарк» должен был состояться в эту субботу, 19 июня, но из-за неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни мероприятие решили перенести. Интересно, что коронавирус на решение о переносе не повлиял.

В Омской филармонии отметили, что все билеты, купленные на 19 июня, будут действительны и 27 июня. Обменивать их на новые даты не нужно. Сдать билеты тоже можно, для этого необходимо обратиться в Омскую филармонию.

Место проведения «Симфопарка» остается тем же. Мероприятие должно состояться в парке на Королева в Советском округе Омска.

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