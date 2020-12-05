Деньги с потолка: кого записали в инвесторы новой набережной в Омске

Правда, где возьмет «Пирс» этот 1 млрд рублей, непонятно. Собственная бухгалтерская отчетность предприятия не позволяет судить о том, что они где-то сэкономлены на счетах компании. Так, выручка от продажи предприятия за последние пять лет не превысила 11.1 млн рублей, а в 2019 году составила всего 371 тыс. рублей. При этом чистая прибыль компании растет с каждым годом — в 2015 году «Пирс» еще показывал убытки в 14.7 млн рублей, но в 2019 году компания получила прибыль в 6.4 млн рублей. Впрочем, это может быть связано с тем, что чистые активы компании постоянно уменьшаются, из чего можно сделать вывод, что «Пирс» просто постепенно распродает свое имущество.