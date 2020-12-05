Деньги с потолка: кого записали в инвесторы новой набережной в Омске

Posted 5 декабря 2020,, 05:09
Published 5 декабря 2020,, 05:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В списке значатся пять юридических лиц, готовых участвовать в обновлении омской набережной. Город55 решил узнать, кто владеет этими организациями и действительно ли они имеют возможность вложиться в проект.
Местные
В числе основных инвесторов проекта называется ООО «Топ-Лайн», принадлежащее Марку, Илье и Геннадию Фридманам. Омские предприниматели намерены вложить 450 млн рублей в строительство гостиничного комплекса «CURIO, а collection by Hilton» на 120 номеров на улице Щербанева, 20.
Отметим, что ранее этот же комплекс властями представлялся как один из самых важных элементов подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Оказалось, что проект идеально подходит сразу под две инвестиционные программы.
При этом финансовые показатели «Топ Лайна» за 2019 год оказались самыми низкими едва ли не за все время существования. Так, выручка от продажи за прошлый год составила всего 15.1 млн рублей, за три года снизившись в 142 раза (2.1 млрд рублей за 2016 год). В 2020 году впервые за последние пять лет компания оказалась убыточной — потери «Топ Лайна» составили 2.5 млн рублей.
Вызывает вопросы и другой инвестор — омское ООО «Пирс». Компания занимается судоходством, разработкой карьеров, строительством и архитектурным проектированием. Принадлежит она двум предпринимателям — Юрию Понкратову и Андрею Филатову и фактически является собственником Северного причала Омска. Именно в участок набережной от причала до Советского парка компания намерена вложить 1 млрд рублей.
Правда, где возьмет «Пирс» этот 1 млрд рублей, непонятно. Собственная бухгалтерская отчетность предприятия не позволяет судить о том, что они где-то сэкономлены на счетах компании. Так, выручка от продажи предприятия за последние пять лет не превысила 11.1 млн рублей, а в 2019 году составила всего 371 тыс. рублей. При этом чистая прибыль компании растет с каждым годом — в 2015 году «Пирс» еще показывал убытки в 14.7 млн рублей, но в 2019 году компания получила прибыль в 6.4 млн рублей. Впрочем, это может быть связано с тем, что чистые активы компании постоянно уменьшаются, из чего можно сделать вывод, что «Пирс» просто постепенно распродает свое имущество.
Однако скромной финансовой отчетностью сомнительный инвестиционный потенциал «Пирса» не ограничивается. Так, налоговая служба в 2018 году не смогла найти компанию по ее юридическому адресу на проспекте Мира, 69, из-за чего внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверной информации предприятия. Искали «Пирс» фискалы, возможно, для того, чтобы взыскать с компании задолженность по налогам. Так, на 4 декабря 2020 года эта задолженность оценивается в 837 тыс. рублей.
Иногородние
Не показывает хороших финансовых результатов и третий инвестор — омское «Л-Финанс». Компания намерена достроить гостиничный комплекс на 200 номеров (4 звезды) со SPA и конгресс-холлом на проспекте Мира, 1 (который также рассматривался в качестве этапа подготовки к молодежнмоу чемпионату мира по хоккею в Омске). Предполагаемые вложения компании в строительство — 1.3 млрд рублей.
Отметим, что в 2019 году предприятие оказалось убыточным на 890 тыс. рублей. Эта сумма — полный перечень расходов предприятия, что означает, что никакой выручки у предприятия за целый год не было. При этом активы компании с каждым годом дорожают — стартовав с отметки в 42.5 млн рублей в 2015 году к 2019 году они стали стоить 52 млн рублей.
Несмотря на то, что фактическую предпринимательскую деятельность компания вела пять лет назад, власти все равно рассматривают его как одного из ведущих инвесторов для региона. Вероятно, деньги на работу по достройке гостиничного комплекса должна выделить компания-владелец «Л-Финанс» — ООО «ДС Менеджмент», принадлежащее московскому предпринимателю Анне Большаковой.
Сама Анна Большакова, как и ее братья Василий и Сергей Большаковы, являются крупными краснодарскими застройщиками, которые иногда ведут свой бизнес в Москве. Впрочем, в последний год благосостояние Большаковой также пошатнулось — ее компания «ДС Менеджмент» за 2019 год смогла выручить только 9 млн рублей, в то время как прибыль составила скромные 18 тыс. рублей. Компания также является должником перед налоговой службой на 1.6 млн рублей.
Платный мост через реку Омь за 700 млн рублей должно построить ООО «Инвеста-Омск». Несмотря на такое название, компания фактически является иногородней, так как принадлежит московскому ООО «ФК «Инвеста», о финансовой деятельности которого почти ничего не известно. Предприятие принадлежит московским предпринимателям Алексею Акулову, Сергею Банникову, Дмитрию Богатову и Юрию Кошкарову.
Отметим, что принадлежащее этим же людям ООО «Инвеста-Тула» в одноименном городе пыталось построить платный мост через реку Упу, правда, автомобильный. Однако проект по очевидным причинам (губернатор Тульской области был возмущен платным проездом по мосту) не состоялся. Вероятно, похожий проект задумали реализовывать и в Омске.
Наиболее внушающим уверенность на фоне других инвесторов выглядит ООО «Космос Отель Групп», принадлежащая бизнес-империи Евгения Евтушенкова. Фирма является управляющей компанией ряда известных в стране гостиничных и рекреационных комплексов — «Алтай Резорт», московский «Серебряный бор», «Шуйская чупа» и множества других объектов.
Компания уже создала дочернюю фирму «Космос Отель Омск», которая впоследствии и будет управлять гостиничным комплексом на 250 номеров (4 звезды) на набережной Тухачевского. Суммарные инвестиции только в этот проект должны составить 1.2 млрд рублей.
Итог
Часть инвесторов выглядят странно — в тяжелом положении, с крайне низкой финансовой активностью. Некоторые из них фактически не вкладываются в набережную, а просто строят свои уже давно запланированные объекты. При этом сообщается, что опубликованный список инвесторов с каждым днем будет расти.
«Мы всю эту информацию взяли с портала инвестиционной деятельности Омской области. Но стоит понимать, что новые инвесторы будут появляться. Это и владелец «Изумрудного берега», и владелец земель «Сибзавода. Всему свое время, о них информация будет позже», — рассказал Городу55 директор «Центра по вопросам компетенций городской среды» Алексей Сокин.
Напомним, что официально застройщиком микрорайонов «Изумрудный берег» и «Пригородный» значится омский бизнесмен Михаил Попов, а земли «Сибзавода» куплены владельцем ООО «СибГазСтройДеталь» Алексеем Певневым, тоже известным строителем жилья в городе.