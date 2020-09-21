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Появилось видео жесткой аварии с такси в центре Омска

Появилось видео жесткой аварии с такси в центре Омска

21 сентября 2020, 15:53
Фото: пресс-служба омской Госавтоинспекции
Пресс-служба омской Госавтоинспекции поделилась видео момента аварии на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса в Омске.

Речь идет о столкновении автомобилей Datsun и Hyundai. Водитель первого авто ехал со стороны улицы Ленина и завершал маневр — поворачивал на проспекте Карла Маркса. Водитель Hyundai тронулся на зеленый сигнал светофора и не успел среагировать на водителя Datsun, маркированный службой такси. В результате автомобиль такси отлетел на пешеходный переход и опрокинулся.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что оба водителя сели за руль трезвыми. Пострадала женщина-пассажир Datsun, ей понадобилась медицинская помощь. Судя по фото в соцсетях, автомобилем Hyundai управлял неопытный водитель — на заднем стекле автомобиля расположена наклейка «Начинающий водитель».

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