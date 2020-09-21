Появилось видео жесткой аварии с такси в центре Омска

Речь идет о столкновении автомобилей Datsun и Hyundai. Водитель первого авто ехал со стороны улицы Ленина и завершал маневр — поворачивал на проспекте Карла Маркса. Водитель Hyundai тронулся на зеленый сигнал светофора и не успел среагировать на водителя Datsun, маркированный службой такси. В результате автомобиль такси отлетел на пешеходный переход и опрокинулся.