Три интересные новости об Омске, которые поставят точку в рабочей неделе

Новость № 2. В регионе стали массово проверять летние веранды ресторанов, а вскоре проверки могут нагрянуть и в пока закрытые кафе и кинотеатры. Власти рекомендовали открыть эти заведения, но последнее слово остается за Роспотребнадзором.