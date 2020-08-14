Три интересные новости об Омске, которые поставят точку в рабочей неделе

Новость № 1. Коронавирус ежедневно выявляют более чем у сотни омичей, увеличивается и смертность от COVID-19. Тем временем исследователи озвучили шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области.
Новость № 2. В регионе стали массово проверять летние веранды ресторанов, а вскоре проверки могут нагрянуть и в пока закрытые кафе и кинотеатры. Власти рекомендовали открыть эти заведения, но последнее слово остается за Роспотребнадзором.
Новость № 3. Чиновники регионального правительства поделились данными о своих доходах за 2019 год. Больше всего заработал первый председатель правительства Омской области Валерий Бойко, а резко упал доход у министра экологии Ильи Лобова.
Бонусная новость. Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке. Того самого ТЦ, проект которого недавно изменился. Подробности можно узнать в материале ниже.