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Три интересные новости об Омске, которые поставят точку в рабочей неделе

Три интересные новости об Омске, которые поставят точку в рабочей неделе

14 августа 2020, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Коронавирус ежедневно выявляют более чем у сотни омичей, увеличивается и смертность от COVID-19. Тем временем исследователи озвучили шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области.

Озвучены шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области
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Новость № 2. В регионе стали массово проверять летние веранды ресторанов, а вскоре проверки могут нагрянуть и в пока закрытые кафе и кинотеатры. Власти рекомендовали открыть эти заведения, но последнее слово остается за Роспотребнадзором.

В Омске 10 тысяч человек останутся без работы из-за закрытого общепита
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Новость № 3. Чиновники регионального правительства поделились данными о своих доходах за 2019 год. Больше всего заработал первый председатель правительства Омской области Валерий Бойко, а резко упал доход у министра экологии Ильи Лобова.

Чиновники Омской области отчитались о заработанном в 2019 году
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Бонусная новость. Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке. Того самого ТЦ, проект которого недавно изменился. Подробности можно узнать в материале ниже.

Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке
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