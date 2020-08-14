Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке

Как сообщает сайт NGS55, Госстройнадзор региона летом 2020 года провел проверку соблюдения градостроительных норм при возведении торгового центра в Парке культуры и отдыха Омска. Оказалось, что измененный в конце весны проект ТЦ до сих пор не был утвержден в мэрии Омска, а, значит, не внесен в разрешение на строительство объекта.
«В соответствии с утверждённой программой проведения проверок специалистами Главного управления в период с 14.05.2020 по 10.06.2020 проведена выездная проверка, в результате которой выявлено, что строительство объекта осуществляется по проектной документации и положительному заключению экспертизы, не указанным в разрешении на строительство», — приводит издание комментарий ведомства.
В итоге контролирующая организация выдала предписание об устранении нарушений застройщикам ООО «Кедр» и ООО «АВ Конструкция». Причем сделать это обе компании должны сами. Согласно законодательству, наиболее действенным способов в данной ситуации было бы обращение в депархитектуры Омска, который выдал бы новое разрешение на строительство объекта.
Отметим, что частично готовое здание напоминает другой, уже сданный в эксплуатацию торговый центр на улице 10 лет Октября – «Квадро». Проектировал его известный омский архитектор Александр Бегун. В беседе с Городом55 он заявил, что не видит сходства между объектами.
«Это абсолютно другое здание, спроектированное абсолютно иначе. А то, что при его строительстве используются разноцветные панели, это не значит, что строения похожи. Это все равно, что говорить, что в городе должно быть только одно здание из кирпича. А если проекты кажутся вам похожими, то это только ваши проблемы», - резко ответил Бегун.
Торговый центр «Квадро» принадлежит омским ритейлерам Дмитрию Шадрину и Виктору Шкуренко. Последний успел поработать с депутатом Законодательного собрания Омской области, лидером «генеральского клана» Дмитрием Павловым – они вместе пытались получить право на установку теплых остановочных компексов, но проиграли компании Виталия Ольшанского «Капитал Строй».
Сама же фирма-строитель ТЦ, ООО «АВ-Конструкция», на 80% принадлежит Сергею Павлову, предположительно, брату упомянутого депутата Законодательного собрания Омской области. Сам народный избранник владел долей этой фирмы до августа 2016 года. Аффилирован с Дмитрием Павловым и генеральный подрядчик «Кедр». До 22 мая 2017 года его возглавлял Дмитрий Сахань. В сентябре того же года Сахань избрался в Омский городской Совет от общественной организации «Оплот», деятельность которой контролировал Павлов.
При этом в администрации города все еще надеются, что изменения в проекте позволят затянуть его согласование и избежать ввода здания в эксплуатацию. Если «Кедр» не успеет, то депимущества сможет отнять у него участок и через суд заставить привести земли парка в изначальный вид.
Стоит отметить, что городские власти неоднократно пытались заставить «Кедр» через суд покинуть застраиваемый в парке участок, однако неизменно проигрывали. Последнее решение суда по участку 55:36:120304:1040 датируется февралем 2018 года. Согласно документу, департамент имущественных отношений с 1 сентября 2017 года должен был продлить на три года срок аренды участка, так как у «Кедра» на нем расположен незаконченный объект строительства (на тот момент — просто котлован).
«История очень давняя, в течение 2017–2018 годов пытались принять меры по расторжению договоров. Я посмотрел всю документацию — мы исчерпали все, что могли, дошли до Верховного суда. Ситуация следующая: договоры продлены по сентябрь 2020 года, это крайний срок, до этого времени мы ничего не можем сделать. Однако до этого срока „Кедр“ должен не только достроить здание, но и ввести его в эксплуатацию. Если этого не произойдет, то у нас появятся новые правовые рычаги для борьбы за парк», — объяснял Городу55 директор департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрий Махиня.
При этом новый проект никак не согласовывался с городскими властями, пояснили Городу55 в департаменте архитектуры Омска.
«Действительно, изображение объекта не совпадает с эскизным проектом, рассмотренным на заседании Градостроительного совета, и проектной документацией, предоставленной в департамент архитектуры. Проект с утвержденными обновлениями ООО „Кедр“ в департамент не направлял, хотя в соответствии с порядком внесения изменений в проектную документацию, предусмотренным частями 3.8. и 3.9. статьи 49 Градостроительного кодекса, обязан был это сделать», — пояснили редакции в ведомстве.