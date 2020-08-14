Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке

«История очень давняя, в течение 2017–2018 годов пытались принять меры по расторжению договоров. Я посмотрел всю документацию — мы исчерпали все, что могли, дошли до Верховного суда. Ситуация следующая: договоры продлены по сентябрь 2020 года, это крайний срок, до этого времени мы ничего не можем сделать. Однако до этого срока „Кедр“ должен не только достроить здание, но и ввести его в эксплуатацию. Если этого не произойдет, то у нас появятся новые правовые рычаги для борьбы за парк», — объяснял Городу55 директор департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрий Махиня.