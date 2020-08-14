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Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке

Госстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве ТЦ в омском парке

14 августа 2020, 20:11
Фото: "Город55"
Главное управление Государственного строительного надзора в Омской области обратило внимание на изменение проекта строящегося в парке 30-летия ВЛКСМ торгового комплекса. За нарушение при подготовке документов строителей решили просто пожурить.

Как сообщает сайт NGS55, Госстройнадзор региона летом 2020 года провел проверку соблюдения градостроительных норм при возведении торгового центра в Парке культуры и отдыха Омска. Оказалось, что измененный в конце весны проект ТЦ до сих пор не был утвержден в мэрии Омска, а, значит, не внесен в разрешение на строительство объекта.

«В соответствии с утверждённой программой проведения проверок специалистами Главного управления в период с 14.05.2020 по 10.06.2020 проведена выездная проверка, в результате которой выявлено, что строительство объекта осуществляется по проектной документации и положительному заключению экспертизы, не указанным в разрешении на строительство», — приводит издание комментарий ведомства.

В итоге контролирующая организация выдала предписание об устранении нарушений застройщикам ООО «Кедр» и ООО «АВ Конструкция». Причем сделать это обе компании должны сами. Согласно законодательству, наиболее действенным способов в данной ситуации было бы обращение в депархитектуры Омска, который выдал бы новое разрешение на строительство объекта.

Отметим, что частично готовое здание напоминает другой, уже сданный в эксплуатацию торговый центр на улице 10 лет Октября – «Квадро». Проектировал его известный омский архитектор Александр Бегун. В беседе с Городом55 он заявил, что не видит сходства между объектами.

Фото: kvadro55.ru/about

«Это абсолютно другое здание, спроектированное абсолютно иначе. А то, что при его строительстве используются разноцветные панели, это не значит, что строения похожи. Это все равно, что говорить, что в городе должно быть только одно здание из кирпича. А если проекты кажутся вам похожими, то это только ваши проблемы», - резко ответил Бегун.

Торговый центр «Квадро» принадлежит омским ритейлерам Дмитрию Шадрину и Виктору Шкуренко. Последний успел поработать с депутатом Законодательного собрания Омской области, лидером «генеральского клана» Дмитрием Павловым – они вместе пытались получить право на установку теплых остановочных компексов, но проиграли компании Виталия Ольшанского «Капитал Строй».

Сама же фирма-строитель ТЦ, ООО «АВ-Конструкция», на 80% принадлежит Сергею Павлову, предположительно, брату упомянутого депутата Законодательного собрания Омской области. Сам народный избранник владел долей этой фирмы до августа 2016 года. Аффилирован с Дмитрием Павловым и генеральный подрядчик «Кедр». До 22 мая 2017 года его возглавлял Дмитрий Сахань. В сентябре того же года Сахань избрался в Омский городской Совет от общественной организации «Оплот», деятельность которой контролировал Павлов.

При этом в администрации города все еще надеются, что изменения в проекте позволят затянуть его согласование и избежать ввода здания в эксплуатацию. Если «Кедр» не успеет, то депимущества сможет отнять у него участок и через суд заставить привести земли парка в изначальный вид.

Участок ООО "Кедр"
Фото: публичная-кадастровая-карта.рф

Стоит отметить, что городские власти неоднократно пытались заставить «Кедр» через суд покинуть застраиваемый в парке участок, однако неизменно проигрывали. Последнее решение суда по участку 55:36:120304:1040 датируется февралем 2018 года. Согласно документу, департамент имущественных отношений с 1 сентября 2017 года должен был продлить на три года срок аренды участка, так как у «Кедра» на нем расположен незаконченный объект строительства (на тот момент — просто котлован).

«История очень давняя, в течение 2017–2018 годов пытались принять меры по расторжению договоров. Я посмотрел всю документацию — мы исчерпали все, что могли, дошли до Верховного суда. Ситуация следующая: договоры продлены по сентябрь 2020 года, это крайний срок, до этого времени мы ничего не можем сделать. Однако до этого срока „Кедр“ должен не только достроить здание, но и ввести его в эксплуатацию. Если этого не произойдет, то у нас появятся новые правовые рычаги для борьбы за парк», — объяснял Городу55 директор департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрий Махиня.

При этом новый проект никак не согласовывался с городскими властями, пояснили Городу55 в департаменте архитектуры Омска.

Новый проект ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМНовый проект ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМ
Старый проект ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМСтарый проект ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМ
Новый проект ТЦ в парке 30-летия ВЛКСМ
Фото: предоставлено Городу55

«Действительно, изображение объекта не совпадает с эскизным проектом, рассмотренным на заседании Градостроительного совета, и проектной документацией, предоставленной в департамент архитектуры. Проект с утвержденными обновлениями ООО „Кедр“ в департамент не направлял, хотя в соответствии с порядком внесения изменений в проектную документацию, предусмотренным частями 3.8. и 3.9. статьи 49 Градостроительного кодекса, обязан был это сделать», — пояснили редакции в ведомстве.

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