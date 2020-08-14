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В Омске 10 тысяч человек останутся без работы из-за закрытого общепита

В Омске 10 тысяч человек останутся без работы из-за закрытого общепита

14 августа 2020, 17:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Омске завершился оперштаб по вопросам выявления рисков в экономике из-за мер, введенных для недопущения распространения коронавируса. На заседании обсудили вопросы снятия ограничений с бизнеса, налоговую помощь и меры поддержки через УФНС по Омской области.

Власти рассмотрели поступившие предложения по возобновлению работы кинотеатров, общепита, фудкорта в ТЦ, а также разрешения на проведение мероприятий на открытом воздухе.

По словам вице-губернатора Дмитрия Ушакова, поддержанные штабом по экономике предложения, направят в региональный Роспотребнадзор и оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Бизнес просит дать возможность сохранить себя: платить заработанную плату и налоги. Действительно, при промедлении мы можем получить десятки тысяч людей без работы», - сказал политик.

Также штаб рассмотрел продление пониженных ставок на 2021 год с учетом экономической ситуации.

#Новости#Экономика
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