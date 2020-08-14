В Омске 10 тысяч человек останутся без работы из-за закрытого общепита

Власти рассмотрели поступившие предложения по возобновлению работы кинотеатров, общепита, фудкорта в ТЦ, а также разрешения на проведение мероприятий на открытом воздухе.
По словам вице-губернатора Дмитрия Ушакова, поддержанные штабом по экономике предложения, направят в региональный Роспотребнадзор и оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«Бизнес просит дать возможность сохранить себя: платить заработанную плату и налоги. Действительно, при промедлении мы можем получить десятки тысяч людей без работы», - сказал политик.
Также штаб рассмотрел продление пониженных ставок на 2021 год с учетом экономической ситуации.