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Озвучены шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области

Озвучены шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области

14 августа 2020, 17:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева обнародовал данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах России за неделю с 27 июля по 2 августа. В Омской области заболеваемость почти втрое выше эпидемиологического порога.

Всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения Омской области превысил эпидпорог на 183.3%. В целом среди населения региона этот показатель выше порога на 39.7%.

Исследования проводили в 61 городе, и в 38 из них заболеваемости среди взрослого населения превышает эпидпорог. Если учитывать все население в целом, то перешагнули эпидпорог только 10 городов.

Исследователи объяснили, что на статистику по заболеваемости ОРВИ повлиял и коронавирус: «Превышение эпидпорогов в городах среди взрослого населения связано, прежде всего, c включением в некоторых городах в число ОРВИ случаев коронавирусной инфекции», — сообщили в НИИ имени Смородинцева.

Отмечается, что статистика касается только случаев заболевания ОРВИ. Ситуация с распространением гриппа остается спокойной.

#Новости#ОРВИ#Болезнь#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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