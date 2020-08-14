Озвучены шокирующие данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области

Всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения Омской области превысил эпидпорог на 183.3%. В целом среди населения региона этот показатель выше порога на 39.7%.
Исследования проводили в 61 городе, и в 38 из них заболеваемости среди взрослого населения превышает эпидпорог. Если учитывать все население в целом, то перешагнули эпидпорог только 10 городов.
Исследователи объяснили, что на статистику по заболеваемости ОРВИ повлиял и коронавирус: «Превышение эпидпорогов в городах среди взрослого населения связано, прежде всего, c включением в некоторых городах в число ОРВИ случаев коронавирусной инфекции», — сообщили в НИИ имени Смородинцева.
Отмечается, что статистика касается только случаев заболевания ОРВИ. Ситуация с распространением гриппа остается спокойной.