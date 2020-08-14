Чиновники Омской области отчитались о заработанном в 2019 году

Министр культуры региона Юрий Трофимов в 2019 году заработал 5.9 млн рублей, в то время как в 2018 году он задекларировал 2.9 млн рублей. Судя по декларации, он переехал в квартиру побольше, сменив жилье площадью 48.7 кв. м на квартиру в 100 «квадратов». А министр финансов Вадим Чеченко заработал 5.5 млн рублей в 2019 году. Годом ранее он мог похвастаться доходом в 3.2 млн рублей.