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Чиновники Омской области отчитались о заработанном в 2019 году

Чиновники Омской области отчитались о заработанном в 2019 году

14 августа 2020, 19:32
Фото: Город55
Стали известны сведения доходы членов областного правительства в 2019 году. Информация опубликована на сайте «Омская губерния».
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Доходы

Губернатор Омской области Александр Бурков задекларировал 7.4 млн рублей. В прошлом году он отчитывался о доходе в 6 млн рублей. Исчез из списка имущества Буркова прицеп МЗСА 817711.

Первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко в 2019 году задекларировал 8.1 млн рублей дохода. В 2018 году его заработок составлял 5.1 млн рублей.

Доходы зампреда правительства Дмитрия Ушакова за год тоже выросли: в 2018 году он задекларировал 3.6 млн рублей, а в 2019 - уже 6.6 млн рублей.

Министр образования Омской области Татьяна Дернова в прошлом году заработала 6.8 млн рублей, а в декларации за 2018 год указаны лишь 3.3 млн рублей. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев задекларировал 5.5 млн рублей за 2019 год. Судя по декларации за 2018 год, его доход вырос втрое.

Ныне министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз в прошлом году заработал 6.5 млн рублей, в 2018 году его доход составлял 1.7 млн рублей. Отметим, что в 2018 году он не возглавлял никакое министерство.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов задекларировал 7.4 млн рублей дохода за 2019 год, а в 2018 году он заработал 3.3 млн рублей. Судя по документам, он продал свой автомобиль Peugeot 307 SW.

Руководитель аппарата губернатора Анна Марухина в 2019 году задекларировала 6 млн рублей, в то время как в 2018 она заработала только 1.6 млн рублей. А министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Андрей Посаженников задекларировал 5.1 млн рублей, а в 2018 году он заработал 3 млн рублей.

Министр культуры региона Юрий Трофимов в 2019 году заработал 5.9 млн рублей, в то время как в 2018 году он задекларировал 2.9 млн рублей. Судя по декларации, он переехал в квартиру побольше, сменив жилье площадью 48.7 кв. м на квартиру в 100 «квадратов». А министр финансов Вадим Чеченко заработал 5.5 млн рублей в 2019 году. Годом ранее он мог похвастаться доходом в 3.2 млн рублей.

Отличился министр природных ресурсов Илья Лобов. Он стал единственным чиновником, чьи доходы в 2019 году упали. За прошлый год он заработал всего 5.5 млн рублей, в то время как в 2018 году декларировал 6.3 млн рублей.

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