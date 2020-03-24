Омская мэрия из-за коронавируса изменила режим работы

Posted 24 марта 2020,, 10:57
Published 24 марта 2020,, 10:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В пресс-службе ведомства пояснили, что такие меры принимаются, чтобы свести к минимуму контакты омичей друг с другом. Режим работы Службы одного окна изменен на основании приказа Управления по обеспечению деятельности администрации города Омска № 18-ОД, добавили в мэрии.
Получить талон можно на сайте администрации Омска или по телефону 78-79-01. Кроме этого омичам рекомендуют и вовсе не посещать здание мэрии, а предоставлять все необходимые документы через портал Госуслуг Омской области — pgu.omskportal.ru.
По данным на 24 марта, в Омской области нет ни одного заболевшего. В то же время в России вирус подтвердили у 438 человек. Как болезнь распространяется по стране, можно увидеть на карте по ссылке ниже.