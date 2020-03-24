Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2020,, 10:57

Published 24 марта 2020,, 10:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омская мэрия из-за коронавируса изменила режим работы

24 марта 2020, 10:57
В администрации Омска на фоне распространения коронавируса объявили об изменениях в режиме работы. С сегодняшнего дня граждане могут попасть на прием в Службу одного окна только по предварительной записи.

В пресс-службе ведомства пояснили, что такие меры принимаются, чтобы свести к минимуму контакты омичей друг с другом. Режим работы Службы одного окна изменен на основании приказа Управления по обеспечению деятельности администрации города Омска № 18-ОД, добавили в мэрии.

Получить талон можно на сайте администрации Омска или по телефону 78-79-01. Кроме этого омичам рекомендуют и вовсе не посещать здание мэрии, а предоставлять все необходимые документы через портал Госуслуг Омской области — pgu.omskportal.ru.

По данным на 24 марта, в Омской области нет ни одного заболевшего. В то же время в России вирус подтвердили у 438 человек. Как болезнь распространяется по стране, можно увидеть на карте по ссылке ниже.

#Город#Коронавирус COVID-19#Мэрия#Мэр
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15