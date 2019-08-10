В Омске продают с аукциона три теплохода

В счёт погашения долгов ООО «Компания Север», выставлены на торги три теплохода: «Александр Маринеско», «Капитан Галашин» и «Георгий Седов», Информация о торгах была опубликована на «Всероссийской электронной торговой площадке». Первые два продаются за 6,6 млн рублей каждый, последний – за 3,1 млн рублей.