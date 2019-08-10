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Posted 10 августа 2019,, 07:36

Published 10 августа 2019,, 07:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске продают с аукциона три теплохода

10 августа 2019, 07:36
Компания «Север», которой они принадлежали, признана банкротом, сообщают «Коммерческие вести».

В счёт погашения долгов ООО «Компания Север», выставлены на торги три теплохода: «Александр Маринеско», «Капитан Галашин» и «Георгий Седов», Информация о торгах была опубликована на «Всероссийской электронной торговой площадке». Первые два продаются за 6,6 млн рублей каждый, последний – за 3,1 млн рублей.

Торги проводятся уже во второй раз. После первых торгов был приобретен только сухогрузный трюмный теплоход «Анатолий Синявский» за 3,6 млн рублей. Остальные три судна никого не заинтересовали.

Отметим, что компания «Север», которая занималась речными грузоперевозками, была признана несостоятельной в октябре 2016 года.

#Омск сегодня#Экономика#Торги#Иртыш
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