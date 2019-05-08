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Posted 8 мая 2019, 00:40

Published 8 мая 2019, 00:40

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

После праздничного салюта омичей развезут 57 автобусов и 14 троллейбусов

После праздничного салюта омичей развезут 57 автобусов и 14 троллейбусов

8 мая 2019, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Пресс-служба Администрации города Омска подготовила схемы посадки и движения 57 автобусов и 14 троллейбусов, которые после праздничного салюта 9 мая развезут горожан по домам.

Так, с улицы Пушкина будут отправляться несколько автобусов, следующих в направлениях поселка Солнечный через Ленинградский мост, в Старый Кировск, поселки Новостройка, Светлый, Чкаловский. Оттуда запустят автобусы по маршрутам № 63, № 95, № 33.

С улицы Красных Зорь автобусы развезут горожан по маршрутам № 79, № 22, № 94, № 34, № 110, № 69, а также в направлениях поселок Амурский — улица 24-я Северная, поселок Амурский — улица 33-я Северная, поселок Солнечный через мосты имени 60-летия Победы и 60-летия ВЛКСМ. Отсюда же можно будет уехать в микрорайоны «Первокирпичный» и «Загородный».

От цирка запустят троллейбусные маршруты № 3, № 4, № 7, а также автобусы маршрутов № 89 и № 125. Отсюда поедет автобус до ПО «Иртыш» с проездом через железнодорожный вокзал, до микрорайона «Новая Станция» и поселка Армейский с заездом на улицу Лобкова.

С остановки «Академия Транспорта» можно будет уехать до поселков Дальнего и Булатова, в микрорайон «Осташково» и до ПО «Иртыш».

От ДК имени Малунцева стартуют маршруты № 33, № 69, № 29 и троллейбусы № 4, № 2, № 67 и № 14.

#Омск сегодня#Город#Фейерверк#День Победы
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