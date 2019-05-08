После праздничного салюта омичей развезут 57 автобусов и 14 троллейбусов

С улицы Красных Зорь автобусы развезут горожан по маршрутам № 79, № 22, № 94, № 34, № 110, № 69, а также в направлениях поселок Амурский — улица 24-я Северная, поселок Амурский — улица 33-я Северная, поселок Солнечный через мосты имени 60-летия Победы и 60-летия ВЛКСМ. Отсюда же можно будет уехать в микрорайоны «Первокирпичный» и «Загородный».