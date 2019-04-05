gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2019, 10:29

Published 5 апреля 2019, 10:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

«Великолепная четверка» ядовитых веществ: чем дышали омичи в марте

«Великолепная четверка» ядовитых веществ: чем дышали омичи в марте

5 апреля 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В омском Центре по мониторингу окружающей среды рассказали, чем дышали омичи в марте.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в марте в городском воздухе специалисты Центра зафиксировали избыток четырех вредных веществ.

Превышение предельно допустимой нормы диоксида азота четырежды зафиксировано в Кировском и Советском округах города. Пять случаев превышения нормы хлорида водорода специалисты обнаружили в Кировском, Советском и Ленинском округах.

Также в Советском и Октябрьском округах в пяти случаях был зафиксирован избыток этилбензола. Кроме этого, в Советском округе в одном исследовании обнаружили превышение допустимой нормы фенола.

«В марте 2019 г. в целом по городу уровень загрязнения был „повышенный“ (в марте прошлого года уровень загрязнения воздуха был „высокий“). Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы», — сообщили в Обь-Иртышском управлении гидрометеорологии.

В отчете за март также отмечается, что пробы городского воздуха исследовались трижды в сутки. В марте было произведено 5 827 анализов, в которых определялось содержание 25 различных примесей.

Город55 ранее сообщал, что в России появятся интерактивные карты состояния воздуха, чтобы горожане могли самостоятельно ознакомиться с информацией о загрязнении. По данным Минприроды, в 2017 году в стране грязным воздухом дышало более 13 млн человек. Омск попал в список из 12 регионов, для которых карты будут разработаны в первую очередь.

#Омск сегодня#Город#Загрязнение воздуха#Воздух
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика