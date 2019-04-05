«Великолепная четверка» ядовитых веществ: чем дышали омичи в марте

Город55 ранее сообщал, что в России появятся интерактивные карты состояния воздуха, чтобы горожане могли самостоятельно ознакомиться с информацией о загрязнении. По данным Минприроды, в 2017 году в стране грязным воздухом дышало более 13 млн человек. Омск попал в список из 12 регионов, для которых карты будут разработаны в первую очередь.