«Великолепная четверка» ядовитых веществ: чем дышали омичи в марте

Posted 5 апреля 2019, 10:29
Published 5 апреля 2019, 10:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным Обь-Иртышского УГМС, в марте в городском воздухе специалисты Центра зафиксировали избыток четырех вредных веществ.
Превышение предельно допустимой нормы диоксида азота четырежды зафиксировано в Кировском и Советском округах города. Пять случаев превышения нормы хлорида водорода специалисты обнаружили в Кировском, Советском и Ленинском округах.
Также в Советском и Октябрьском округах в пяти случаях был зафиксирован избыток этилбензола. Кроме этого, в Советском округе в одном исследовании обнаружили превышение допустимой нормы фенола.
«В марте 2019 г. в целом по городу уровень загрязнения был „повышенный“ (в марте прошлого года уровень загрязнения воздуха был „высокий“). Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы», — сообщили в Обь-Иртышском управлении гидрометеорологии.
В отчете за март также отмечается, что пробы городского воздуха исследовались трижды в сутки. В марте было произведено 5 827 анализов, в которых определялось содержание 25 различных примесей.
Город55 ранее сообщал, что в России появятся интерактивные карты состояния воздуха, чтобы горожане могли самостоятельно ознакомиться с информацией о загрязнении. По данным Минприроды, в 2017 году в стране грязным воздухом дышало более 13 млн человек. Омск попал в список из 12 регионов, для которых карты будут разработаны в первую очередь.