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Омские заключенные производят до 70% всей туристической мебели в России

Омские заключенные производят до 70% всей туристической мебели в России

1 февраля 2018, 08:29
Фото: 55.fsin.su
Походные кресла, раскладушки и спальники.

В Омске на территории исправительной колонии № 6 работают производственные мастерские, занимающиеся изготовлением широкого спектра продукции от продуктов питания до металлоконструкций.

Пресс-служба УФСИН России по Омской области отмечает, что одним из самых перспективных направлений производственной деятельности заключенных является производство туристического снаряжения – походной мебели и аксессуаров.

Данное производство заработало в 2016 году и к настоящему времени руками омских заключенных делается до 70 процентов всей производимой в России туристической мебели.

Основную часть ассортимента составляют походные стулья и раскладушки различных размеров. Производственный процесс проходит в несколько этапов. Первоначально из металлических трубок на гибочном станке заключенные формируют каркасы будущей мебели, затем их отправляют в покрасочную камеру, после чего крепят текстильные элементы, которые отшиваются здесь же, в колонии.

55.fsin.su
55.fsin.su

Производительность труда довольно высокая – 50 заключенных за месяц изготавливают более 5 тысяч стульев и кресел. Недавно в исправительном учреждении запустили еще одну линейку туристических товаров – походные спальники, рассчитанные на разный температурный режим, для лета и зимы. Между собой их можно соединить и получить одно большое спальное место.

55.fsin.su
55.fsin.su

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Туризм#Производство#Омск#Город
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