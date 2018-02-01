Омские заключенные производят до 70% всей туристической мебели в России

Производительность труда довольно высокая – 50 заключенных за месяц изготавливают более 5 тысяч стульев и кресел. Недавно в исправительном учреждении запустили еще одну линейку туристических товаров – походные спальники, рассчитанные на разный температурный режим, для лета и зимы. Между собой их можно соединить и получить одно большое спальное место.