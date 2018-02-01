Омские заключенные производят до 70% всей туристической мебели в России

В Омске на территории исправительной колонии № 6 работают производственные мастерские, занимающиеся изготовлением широкого спектра продукции от продуктов питания до металлоконструкций.
Пресс-служба УФСИН России по Омской области отмечает, что одним из самых перспективных направлений производственной деятельности заключенных является производство туристического снаряжения – походной мебели и аксессуаров.
Данное производство заработало в 2016 году и к настоящему времени руками омских заключенных делается до 70 процентов всей производимой в России туристической мебели.
Основную часть ассортимента составляют походные стулья и раскладушки различных размеров. Производственный процесс проходит в несколько этапов. Первоначально из металлических трубок на гибочном станке заключенные формируют каркасы будущей мебели, затем их отправляют в покрасочную камеру, после чего крепят текстильные элементы, которые отшиваются здесь же, в колонии.
Производительность труда довольно высокая – 50 заключенных за месяц изготавливают более 5 тысяч стульев и кресел. Недавно в исправительном учреждении запустили еще одну линейку туристических товаров – походные спальники, рассчитанные на разный температурный режим, для лета и зимы. Между собой их можно соединить и получить одно большое спальное место.
Источник: ИА «Город55»