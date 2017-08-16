Авангард – Югра: потасовка, травма игрока основы и 5 заброшенных шайб

Накануне на «Арене Омск» стартовал Мемориал Блинова, в котором наряду с «Авангардом» принимают участие «Автомобилист», «Амур», «Югра» и «Барыс».
В своем первом матче в рамках турнира «ястребы» встречались с хоккеистами «Югры». Так случилось, что все заброшенные в игре шайбы вошли в первую 20-минутку. Уже на первой минуте счет открыл Валентин Пьянов, спустя три минуты Николай Лемтюгов удвоил преимущество хозяев льда.
Затем, на 5-й минуте матча, «Югра» усилиями Скачкова отыграла одну шайбу, но гостям это не помогло. На 17-й минуте Михаил Фисенко реализовал большинство, а за 2 секунды до конца первого тайма окончательный счет в матче установил Александр Пережогин.
Второй период прошел в равной борьбе, опасные моменты возникали, но забросить еще так никому и не удалось. В заключительном игровом отрезке страсти накалились. Сначала Галимов получил удар в колено, в тройке Стася его заменил Жукенов, а после потасовку устроили Густафссон и Лекомцев. Еще одна стычка произошла под занавес встречи после грубой игры все того же Лекомцева.
Далее «Авангарду» предстоит встретиться с хабаровским «Амуром», матч пройдет 16 августа в 19:00.
Голы:
1:0 - Пьянов (Кошелев, Михеев) - 00:43
2:0 - Лемтюгов (Березин, Стась) - 03:38
2:1 - Скачков (Лекомцев, Шулаков) - 04:23
3:1 - Пережогин (Кугрышев) - 16:57 (бол.)
4:1 - Фисенко (Пережогин, Кугрышев) - 19:58
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»