Авангард – Югра: потасовка, травма игрока основы и 5 заброшенных шайб

Второй период прошел в равной борьбе, опасные моменты возникали, но забросить еще так никому и не удалось. В заключительном игровом отрезке страсти накалились. Сначала Галимов получил удар в колено, в тройке Стася его заменил Жукенов, а после потасовку устроили Густафссон и Лекомцев. Еще одна стычка произошла под занавес встречи после грубой игры все того же Лекомцева.