Авангард урежет зарплату самому высокооплачиваемому игроку

В ближайшее время руководство ХК «Авангард» намерено пересмотреть в сторону уменьшения заработную плату опытного форварда Александра Пережогина.
В настоящее время 34-летний хоккеист является самым высокооплачиваемым игроком омского клуба, зарабатывая в год около 90 млн рублей, сообщает издание «
В минувшем сезоне Александр Пережогин провел в составе «ястребов» 60 встреч, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. В 9 играх плей-офф форвард записал себе в актив 2 ассиста.
Контракт опытного игрока с «Авангардом» рассчитан до конца апреля 2018 года. Согласно информации источника, Пережогин и его агент уже проинформированы о намерении клуба, в настоящее время ведутся переговоры с руководством.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»