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Авангард урежет зарплату самому высокооплачиваемому игроку

15 августа 2017, 07:34
Ведутся переговоры.

В ближайшее время руководство ХК «Авангард» намерено пересмотреть в сторону уменьшения заработную плату опытного форварда Александра Пережогина.

В настоящее время 34-летний хоккеист является самым высокооплачиваемым игроком омского клуба, зарабатывая в год около 90 млн рублей, сообщает издание «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

В минувшем сезоне Александр Пережогин провел в составе «ястребов» 60 встреч, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. В 9 играх плей-офф форвард записал себе в актив 2 ассиста.

Контракт опытного игрока с «Авангардом» рассчитан до конца апреля 2018 года. Согласно информации источника, Пережогин и его агент уже проинформированы о намерении клуба, в настоящее время ведутся переговоры с руководством.


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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