Авангард усилился экс-нападающим московского Динамо

Омский «Авангард» подписал соглашение сроком на два года с 26-летним форвардом Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Галимов защищал цвета московского «Динамо». В составе столичного клуба нападающий провел 57 игр, записав себе в актив 8 голов и 6 результативных передач при показателе полезности «+10».
Генеральный менеджер «ястребов» Виктор Шалаев отметил, что Галимов удачно впишется в предложенную наставником «Авангарда» Андреем Скабелкой концепцию. Обращается внимание на универсальность игрока, который способен помочь команде как в обороне, так и в атаке.
Кроме того, по словам генерального менеджера «Авангарда», Галимов является командным игроком, который в то же время достаточно техничен и обладает характером, не уступая никому в силовой борьбе.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»