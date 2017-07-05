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Авангард усилился экс-нападающим московского Динамо

5 июля 2017, 16:37
Контракт рассчитан на 2 года.

Омский «Авангард» подписал соглашение сроком на два года с 26-летним форвардом Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Галимов защищал цвета московского «Динамо». В составе столичного клуба нападающий провел 57 игр, записав себе в актив 8 голов и 6 результативных передач при показателе полезности «+10».

Генеральный менеджер «ястребов» Виктор Шалаев отметил, что Галимов удачно впишется в предложенную наставником «Авангарда» Андреем Скабелкой концепцию. Обращается внимание на универсальность игрока, который способен помочь команде как в обороне, так и в атаке.

Кроме того, по словам генерального менеджера «Авангарда», Галимов является командным игроком, который в то же время достаточно техничен и обладает характером, не уступая никому в силовой борьбе.


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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