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Наставник Авангарда Скабелка рассказал, кто может заменить Фурха

15 апреля 2017, 12:01
Заявление наставника команды.

Накануне в Омске прошла пресс-конференция, на которой главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о возможных изменениях в составе «ястребов».

По словам наставника омского клуба, руководством команды ведутся переговоры с голкипером Домиником Фурхом, нынешний контракт которого заканчивается 30 аперля 2017 года. Если трудовое соглашение с чешским хоккеистом подписано не будет, то с высокой долей вероятности вратарскую позицию займет другой легионер.

Две другие легионерские вакансии, по словам Андрея Скабелки, будут отведены под форвардов. Кроме того, главный тренер «ястребов» хочет сохранить в команде Антона Бурдасова и Никиту Никита, контракты которых также подходят к концу.

Главный тренер «Авангарда» отметил, что в нынешнее межсезонье состав команды изменится ориентировочно на 20%. На грядущий сезон перед командой стоит задача выхода в финал Восточной конференции.

Также наставник следит за лучшими бомбардирами МХЛ Антоном Ковалевым и Артемом Манукяном, которым, по мнению Андрея Скабелки, «нужно сделать еще шаг, чтобы играть против мужиков».

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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