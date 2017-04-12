Никитин и Фурх: кто покинет Авангард, а кто останется в Омске

В скором времени, 30 апреля 2017 года, контракты с омским «Авангардом» истекут сразу у 8 хоккеистов, в связи с этим особенный интерес вызывает тема продления трудовых соглашений.
Ранее пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с чешским голкипером «ястребов» Домиником Фурхов, который защищает цвета омской команды на протяжении двух лет.
Сегодня появилась информация и о возможном будущем Никиты Никитина. Владимир Шалаев высоко оценил шансы остаться в клубе 30-летнего игрока обороны, контракт которого истекает также 30 апреля нынешнего года. По словам президента «Авангарда», решение по защитнику будет принимать главный тренер команды Андрей Скабелка, передает
Контракты с «Авангардом» в конце нынешнего месяца истекают у голкиперов Доминика Фурха и Олега Шилина, у защитников Никиты Никитина, Михаила Григорьева и Егора Мартынова, у нападающих Антона Бурдасова, Ильи Михеева и Петра Хохрякова.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»