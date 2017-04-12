Никитин и Фурх: кто покинет Авангард, а кто останется в Омске

Сегодня появилась информация и о возможном будущем Никиты Никитина. Владимир Шалаев высоко оценил шансы остаться в клубе 30-летнего игрока обороны, контракт которого истекает также 30 апреля нынешнего года. По словам президента «Авангарда», решение по защитнику будет принимать главный тренер команды Андрей Скабелка, передает ТАСС .