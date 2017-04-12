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Никитин и Фурх: кто покинет Авангард, а кто останется в Омске

12 апреля 2017, 17:17
Новости межсезонья.

В скором времени, 30 апреля 2017 года, контракты с омским «Авангардом» истекут сразу у 8 хоккеистов, в связи с этим особенный интерес вызывает тема продления трудовых соглашений.

Ранее пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с чешским голкипером «ястребов» Домиником Фурхов, который защищает цвета омской команды на протяжении двух лет.

Сегодня появилась информация и о возможном будущем Никиты Никитина. Владимир Шалаев высоко оценил шансы остаться в клубе 30-летнего игрока обороны, контракт которого истекает также 30 апреля нынешнего года. По словам президента «Авангарда», решение по защитнику будет принимать главный тренер команды Андрей Скабелка, передает ТАСС.

Контракты с «Авангардом» в конце нынешнего месяца истекают у голкиперов Доминика Фурха и Олега Шилина, у защитников Никиты Никитина, Михаила Григорьева и Егора Мартынова, у нападающих Антона Бурдасова, Ильи Михеева и Петра Хохрякова.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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