Экс-капитан Авангарда покинул омский клуб

В нынешнем сезоне на счету Ильи Зубова, который выходил на лед в 56 матчах, 7 голов и 16 результативных передач. В прошлом году форвард провел в составе «Авангарда» 64 встречи, отметившись 11 заброшенными шайбами и 29 ассистами, кроме того, нападающий на протяжении некоторого времени являлся капитаном омского клуба.