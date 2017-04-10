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Экс-капитан Авангарда покинул омский клуб

10 апреля 2017, 08:31
Новости межсезонья.

Новостями нынешнего межсезонья поделилась пресс-служба «Авангарда», назвав игроков, с которыми клуб расстался, а также о том, с кем в настоящее время ведутся переговоры о заключении нового трудового соглашения.

За работу омский «Авангард» поблагодарил Владимира Соботку, Дэвида Бута и Илью Зубова, пожелав форвардам дальнейших успехов в карьере. Если сообщения про уход первых двух игроков появлялись СМИ, то про экс-капитана «ястребов» Зубова ранее такой информации не было.

В нынешнем сезоне на счету Ильи Зубова, который выходил на лед в 56 матчах, 7 голов и 16 результативных передач. В прошлом году форвард провел в составе «Авангарда» 64 встречи, отметившись 11 заброшенными шайбами и 29 ассистами, кроме того, нападающий на протяжении некоторого времени являлся капитаном омского клуба.

В настоящее время, согласно сообщению пресс-службы «ястребов», ведутся переговоры о новом контракте с голкипером Домиником Фурхом. Решение, касающееся сотрудничества с остальными хоккеистами, будет принято наставником и руководством клуба после просмотрового сбора.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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