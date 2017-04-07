Владимир Соботка подписал контракт, по которому заработает $10,5 млн

Цвета «Сент-Луиз Блюз» Соботка защищал на протяжении 4 лет, до перехода в омский «Авангард». В составе «блюзменов» в регулярных чемпионатах нападающий провел 247 игр, в которых забросил 29 голов и отдал 72 результативные передачи. За три сезона в стане «ястребов» форвард выходил на лед в 156 играх, записав себе в актив 41 заброшенную шайбу и 75 голевых передач.