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Владимир Соботка подписал контракт, по которому заработает $10,5 млн

7 апреля 2017, 08:31
Новый вызов.

Чешский нападающий Владимир Соботка подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луиз Блюз» (St. Louis Blues), сообщается на официальном сайте американской команды.

Соглашение 29-летнего форварда с «блюзменами» рассчитано на три года, за это время, согласно контракту, Владимир Соботка заработает 10,5 миллионов долларов. Ранее, 4 апреля, нападающий досрочно расторг контракт с омским «Авангардом».

Цвета «Сент-Луиз Блюз» Соботка защищал на протяжении 4 лет, до перехода в омский «Авангард». В составе «блюзменов» в регулярных чемпионатах нападающий провел 247 игр, в которых забросил 29 голов и отдал 72 результативные передачи. За три сезона в стане «ястребов» форвард выходил на лед в 156 играх, записав себе в актив 41 заброшенную шайбу и 75 голевых передач.

Накануне главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка сообщил, что Соботка подписал документ, согласно которому, при возвращении чешского хоккеиста в КХЛ, он будет выступать в составе «ястребов».

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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