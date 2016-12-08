Дерби Авангарда и Сибири: трудный матч, один гол не засчитан

Накануне омский "Авангард" встречался со своим принципиальным соперником - новосибирской "Сибирью". Омичи вышли на матч в том же составе, что и на прошлую игру с братиславским "Слованом".
Хозяева начали встречу очень активно, уверенно закрепившись в зоне "Авангарда". Тем не менее, омские хоккеисты сумели поймать новосибирцев на контратаке уже на 6-й минуте встречи. Точным броском от синей линии отметился шведский защитник Эрик Густафссон. После пропущенной шайбы "Сибирь" взвинтила темп, но откровенно голевых моментов у ворот Фурха не возникало, за исключением одного эпизода, когда хозяева сумели забросить шайбу, которая была не засчитала ,поскольку заброшено после свистка судьи.
Во втором периоде подопечные Скабелки продолжили натиск на ворота "ястребов", но шайба в ворота как и прежде не шла. Гости, в свою очередь, под занавес второго игрового отрезка вновь сумели успешно сыграть на контратаке. Удвоил преимущества "Авангарда" Антон Бурдасов после передачи, полученной от Петра Хохрякова.
В третьем периоде "Авангард" сделал счет разгромным. При игре в большинстве (5 на 3) точным броском в составе омичей отметился Никита Никитин. Тем не менее, сохранить свои ворота в неприкосновенности Доминик Фурх не сумел. За две минуты до окончания встречи Глухов забил гол престижа, установив окончательный счет в матче (1:3).
Фото: hawk.ru