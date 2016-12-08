Дерби Авангарда и Сибири: трудный матч, один гол не засчитан

Хозяева начали встречу очень активно, уверенно закрепившись в зоне "Авангарда". Тем не менее, омские хоккеисты сумели поймать новосибирцев на контратаке уже на 6-й минуте встречи. Точным броском от синей линии отметился шведский защитник Эрик Густафссон. После пропущенной шайбы "Сибирь" взвинтила темп, но откровенно голевых моментов у ворот Фурха не возникало, за исключением одного эпизода, когда хозяева сумели забросить шайбу, которая была не засчитала ,поскольку заброшено после свистка судьи.