Пережогин побил рекорд Сушинского, победная 172-я шайба

Шайба, забитая Пережогиным в словацкие ворота, установила новый личный рекорд хоккеиста. До этого первенство принадлежало Максиму Сушинскому, установившему рекорд 11 лет назад. Для того, чтобы забить победную шайбу Пережогин сыграл в 539 играх.