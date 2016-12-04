Пережогин побил рекорд Сушинского, победная 172-я шайба

В матче «Авангард» vs «Слован», который состоялся накануне в словацкой столице, нападающий омской команды Александр Пережогин забил 172-ю шайбу (в составе «Аванграда» в чемпионатах России), сообщает пресс-службы «ястребов».
Шайба, забитая Пережогиным в словацкие ворота, установила новый личный рекорд хоккеиста. До этого первенство принадлежало Максиму Сушинскому, установившему рекорд 11 лет назад. Для того, чтобы забить победную шайбу Пережогин сыграл в 539 играх.
Отмечается, что свою первую шайбу в составе «Авангарда» омский снайпер забил 14 ноября 2001 года в матче с «Металлургом» в городе Магнитогорск в ворота Игоря Карпенко.
В разрезе сезонов расклад шайб, забитых Александром Пережогиным выглядит так: 1 – в 2001-2002 гг., 15 – 2002-2003 гг., 18 – 2004-2005 гг., 25 – 2010-2011 гг., 25 – 2011-2012 гг., 18 – 2012-2013 гг., 16 – 2013-2014 гг., 21 – 2014-2015 гг., 20 – 2015-2016 гг., 13 – 2016-2017 гг.
Фото: hawk.ru