Авангард начал свое европейское турне с разгрома

Накануне в Загребе омский «Авангард» встречался с местным «Медвешчаком». В прошлой встрече этих команд «ястребы» на «Арене Омск» одержали уверенную победу (4:1), в минувшем матче счет на табло оказался точно таким же.
На сей раз тренерский штаб омской команды решил попробовать новичка Дэвида Бута в первом звене с Владимиром Соботкой и Александром Пережогиным. Исход встречи доказал, что подобные изменения в составе оказались полностью оправданными.
Чтобы забросить первую шайбу, «ястребам» потребовалось всего 19 секунд. Дэвид Бут и Владимир Соботка вывели на бросок Егора Мартынова, который открыл счет в матче. В первом периоде «Медвешчак» пропустил еще дважды, оба раза отличился американский форвард «Авангарда» Бут, вынудив хозяев провести смену голкипера.
В дальнейшем у «ястребов» было достаточно возможностей, чтобы увеличить отрыв, но шайба в ворота хозяев не шла. Более того, на 38-й минуте, играя в меньшинстве, хоккеисты «Авангарда» пропустили.
Но во второй половине третьего периода «ястребы» сняли все вопросы об исход встречи. На 52-й минуте Михаил Юньков точным броском установил окончательный счет в матче – 4:1.
Таким образом, после трех проведенных матчей в активе новоиспеченного «ястреба» Дэвида Бута уже 3 гола и 1 результативная передача. Далее в рамках текущей выездной серии омским хоккеистам предстоит встретиться с братиславским «Слованом» (3 декабря), новосибирской «Сибирью» (7 декабря) и новокузнецким «Металлургом» (9 декабря).
Фото: hawk.ru