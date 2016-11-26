Авангард забил 1500-ю шайбу, но Ак Барс дожал омичей в овертайме

Сегодня на льду «Арены Омск» прошел матч «Авангарда» с «Ак Барсом». Противостояние получилось жарким. Первый гол оформил в ворота противника «Авангард». На 7-й минуте отличился Бут с передачи Хохрякова. Далее ястребы доминировали до конца первого периода, но забросить вторую шайбу им не удалось. Хотя у Пережогина и был реальный шанс непосредственно перед сиреной, но Гарипов команду спас.
Второй период матч был преимущественно за казанцами, которые сравняли счет на 23 минуте – Захарчук с передачи Обухова, и вырвались вперед на 28 минуте в большинстве (Малыхин с передачи Эллиота и Обухова). Авангард сумел сравнять счет только в конце второго периода. Медведев подвел шайбу к воротам, далее действовал Пьянов – 2:2. Эта шайба стала 1500-й в истории «Авангарда» за время игр в КХЛ.
Третий тайм прошел всухую, затем игра перешла в овертайм, где Ярулин на 2-й минуте поставил точку в матче. Победа «Ак Барса» - 2:3. Следующие четыре игры наша команда проведет на выезде («Медвешчак», «Слован», «Сибирь» и «Металлург Нк»). Возвращение на родной лед состоится только 19 декабря. «Авангард» сыграет с «Йокеритом».
26 ноября, Омск. «Арена Омск», 10 170 зрителей
«Авангард» (Омская область) - «Ак Барс» (Казань) - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Вратари: Фурх - Гарипов
Голы:
1:0 - Бут (Хохряков) - 06:44
1:1 - Захарчук (Обухов) - 22:15
1:2 - Малыхин (Эллиот, Обухов) - 27:22 (бол.)
2:2 - Пьянов (Медведев) - 39:16
2:3 - Яруллин (Лукоянов, Ткачёв) - 61:19
Фото: hawk.ru