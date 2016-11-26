Авангард забил 1500-ю шайбу, но Ак Барс дожал омичей в овертайме

Второй период матч был преимущественно за казанцами, которые сравняли счет на 23 минуте – Захарчук с передачи Обухова, и вырвались вперед на 28 минуте в большинстве (Малыхин с передачи Эллиота и Обухова). Авангард сумел сравнять счет только в конце второго периода. Медведев подвел шайбу к воротам, далее действовал Пьянов – 2:2. Эта шайба стала 1500-й в истории «Авангарда» за время игр в КХЛ.