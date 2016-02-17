Кубок Гагарина возвращается в Омск в год 300-летия города

Кубок Гагарина уже не один раз бывал в Омске, но самым памятным для болельщиков периодом является финальная серия плей-офф сезона 2011-2012, когда «ястребы» играли в финале с московскими «динамовцами». Финальная серия четырехлетней давности вышла крайне неоднозначной. Казалось, что «Авангард» был к победе гораздо ближе, но уступил… Были нарекания в сторону работы судей, московских хоккеистов и самих «ястребов», но результата это не изменит. 25 апреля 2012 года «динамовцы» увезли Кубок Гагарина из Омска в Москву.