Кубок Гагарина возвращается в Омск в год 300-летия города

Главный Кубок КХЛ окажется в Омске уже в конце следующей недели, в самый разгар противостояния нашей команды в первом раунде плей-офф нынешнего сезона.
Главный российский хоккейный трофей года приедет в наш город всего на пару дней. Омск станет первым городом, который походу матчей на вылет сможет увидеть Кубок Гагарина.
На данный момент трофей разъезжает по другим городам, которые победили в голосовании на сайте одного из спонсоров Континентальной Хоккейной Лиги, на официальном сайте которой размещена информация о маршруте Кубка Гагарина.
Свой путь главный трофей КХЛ начал в Санкт-Петербурга (16-17 января), отправившись оттуда сначала в Минск (23-24 января), потом в Москву (30-31 января), далее в Екатеринбург (13-14 февраля), с 20 по 21 февраля Кубок Гагарина будет в Магнитогорске, после чего к 27 числу прибудет в Омск, где также будет находиться два дня.
Омичи смогут посмотреть на трофей и сфотографироваться с Кубком Гагарина с 12:00 до 20:00 в ТРЦ «МЕГА» по адресу улица Бульвар Архитекторов, 35.
Кубок Гагарина уже не один раз бывал в Омске, но самым памятным для болельщиков периодом является финальная серия плей-офф сезона 2011-2012, когда «ястребы» играли в финале с московскими «динамовцами». Финальная серия четырехлетней давности вышла крайне неоднозначной. Казалось, что «Авангард» был к победе гораздо ближе, но уступил… Были нарекания в сторону работы судей, московских хоккеистов и самих «ястребов», но результата это не изменит. 25 апреля 2012 года «динамовцы» увезли Кубок Гагарина из Омска в Москву.
К слову, о будущем плей-офф… Некоторые болельщики, бывшие свидетелями поражения «Авангарда» на «Арене Омск» в 2012 году, всерьез считают, что «Авангард» в текущем, 2016-м, вполне может получить заветный Кубок. Во-первых, играет наша команда уж очень хорошо, а во-вторых у Омска юбилей. Время дарить подарки…
Фото: dynamo.ru