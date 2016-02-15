Девушки в коже любят Авангард

В последних играх омские хоккеисты заметно сдали, из пяти прошедших игр выиграть «ястребам» удалось лишь один раз. За аналогичный период в активе «Сибири» три победы. В текущем сезоне команды встречались друг с другом уже три раза, дважды оказывались сильнее «ястребы», один раз добивались победы новосибирские спортсмены.