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Девушки в коже любят Авангард

15 февраля 2016, 17:32
Жаркий вечер.

Во вторник, 16 февраля, «Авангард» сыграет с «Сибирью» на льду «Арены Омск». Клубы сразятся за первое место в Восточной конференции. Сибирское дерби обещает стать очень жарким.

Грядущий матч пройдет под рок-музыку. Игру в стиле диско болельщики оценили по достоинству. Завтра же на Арене омичей ждет настоящий хоккейный «классический рок». Перед встречей двух команд-соперниц горожанам покажут уникальное шоу, которого ледовый дворец еще не видел, сообщает hawk.ru.


В последних играх омские хоккеисты заметно сдали, из пяти прошедших игр выиграть «ястребам» удалось лишь один раз. За аналогичный период в активе «Сибири» три победы. В текущем сезоне команды встречались друг с другом уже три раза, дважды оказывались сильнее «ястребы», один раз добивались победы новосибирские спортсмены.


В четверг,18 февраля, в «Арене Омск» состоится матч с «Барысом». Напомним, на данный момент «Авангард» единственная на Востоке команда, обеспечившая себе выход в плей-офф.



Фото: hawk.ru

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