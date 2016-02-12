Землетрясение магнитудой 5,0 южнее Омска, толчок ощутили в городе

«Что произошло в Омске вечером 11 февраля. Находясь на последнем этаже многоэтажки явно ощутили однократный толчок, природу которого определить не смогли. Видимо, либо что-то техногенное, или природное»
Информации о техногенных событиях, способных вызвать подобное, в редакцию по официальным каналам не поступало.
О сейсмособытиях в нашем регионе информации также нет. Сейсмический монитор СФО отметил 11 февраля следующие геологические события:
Агентство «
Это наиболее близкое сейсмособытие, произошедшее южнее Омска. Гипоцентр располагался на глубине восьми километров. Эпицентр землетрясения соответствовал географическим координатам 43,5 градуса северной широты и 82,5 градуса восточной долготы. Толчки разной степени интенсивности ощущались на обширной территории.