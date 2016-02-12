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Землетрясение магнитудой 5,0 южнее Омска, толчок ощутили в городе

12 февраля 2016, 09:09
Сообщение очевидца.

Редакция [email protected] получила сообщение от очевидца. Был задан следующий вопрос:

«Что произошло в Омске вечером 11 февраля. Находясь на последнем этаже многоэтажки явно ощутили однократный толчок, природу которого определить не смогли. Видимо, либо что-то техногенное, или природное»

Информации о техногенных событиях, способных вызвать подобное, в редакцию по официальным каналам не поступало.

О сейсмособытиях в нашем регионе информации также нет. Сейсмический монитор СФО отметил 11 февраля следующие геологические события:


Агентство «Синьхуа» сообщает о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло 11 февраля в 21:10 местного времени близ уезда Синьюань Или- Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского АР (Северо-Западный Китай)

Это наиболее близкое сейсмособытие, произошедшее южнее Омска. Гипоцентр располагался на глубине восьми километров. Эпицентр землетрясения соответствовал географическим координатам 43,5 градуса северной широты и 82,5 градуса восточной долготы. Толчки разной степени интенсивности ощущались на обширной территории.


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