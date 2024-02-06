В Омске возле Северо-Восточного кладбища построят дом траурных обрядов

А предпринимательнице Наталье Рудаевой разрешили достроить двухэтажный гараж на Масленникова. Об этом объекте Город55 уже рассказывал ранее. Гараж-долгострой возводят прямо посреди двора жилых многоэтажек. Местные жители около 10 лет добивались его сноса, но успеха в этом деле так и не достигли.