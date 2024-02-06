В Омске возле Северо-Восточного кладбища построят дом траурных обрядов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
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Updated Сегодня, 10:50
В Омске у Северо-Восточного кладбища разрешили построить дом траурных обрядов. Новый объект появится на земельном участке площадью 501 кв. м. Здесь находится одноэтажное сооружение, которое в настоящий момент не эксплуатируется, а также здание, в котором разместились две ритуальные компании.
Разрешение на строительство дома траурных обрядов на Дорожной 24 января 2024 года выдали предпринимателю А. А. Пономареву. Ранее, в июле 2017-го и в октябре 2018-го, Пономареву уже разрешали строить дома траурных обрядов по Черлакскому тракту в Ленинском округе и на 4-й Москаленской в Кировском округе.
Помимо этого, в январе разрешение на строительство железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции «Омск-Восточный» на 3-м Разъезде, выдали соосновательнице кондитерской фабрики «Сладуница» Юлии Шестаковой.
А предпринимательнице Наталье Рудаевой разрешили достроить двухэтажный гараж на Масленникова. Об этом объекте Город55 уже рассказывал ранее. Гараж-долгострой возводят прямо посреди двора жилых многоэтажек. Местные жители около 10 лет добивались его сноса, но успеха в этом деле так и не достигли.