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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:50

Иллюстрация

В Омске возле Северо-Восточного кладбища построят дом траурных обрядов

6 февраля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске рядом с Северо-Восточным кладбищем построят дом траурных обрядов

Разрешение на строительство подобных объектов предприниматель уже получал в 2017 и 2018 годах.

В Омске у Северо-Восточного кладбища разрешили построить дом траурных обрядов. Новый объект появится на земельном участке площадью 501 кв. м. Здесь находится одноэтажное сооружение, которое в настоящий момент не эксплуатируется, а также здание, в котором разместились две ритуальные компании.

Разрешение на строительство дома траурных обрядов на Дорожной 24 января 2024 года выдали предпринимателю А. А. Пономареву. Ранее, в июле 2017-го и в октябре 2018-го, Пономареву уже разрешали строить дома траурных обрядов по Черлакскому тракту в Ленинском округе и на 4-й Москаленской в Кировском округе.

Помимо этого, в январе разрешение на строительство железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции «Омск-Восточный» на 3-м Разъезде, выдали соосновательнице кондитерской фабрики «Сладуница» Юлии Шестаковой.

Участок, где построят дом траурных обрядовУчасток, где построят дом траурных обрядов
Участок, где построят железнодорожный путьУчасток, где построят железнодорожный путь
Участок, где построят гаражУчасток, где построят гараж
Участок, где построят дом траурных обрядов
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

А предпринимательнице Наталье Рудаевой разрешили достроить двухэтажный гараж на Масленникова. Об этом объекте Город55 уже рассказывал ранее. Гараж-долгострой возводят прямо посреди двора жилых многоэтажек. Местные жители около 10 лет добивались его сноса, но успеха в этом деле так и не достигли.

Стройка посреди двора. Омичи несколько лет добиваются сноса гаража на Шебалдина
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#Общество#Омск#Строительство#Кладбище#Новости#Департамент архитектуры#Похороны#Гараж#Разрешение#Юлия Истомина#Железнодорожные пути
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