Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда

Установлено, что 33-летний мужчина демонтировал деталь, после чего вынес ее за территорию предприятия и спрятал. Чтобы отвести от себя подозрения, он переоделся и в новом облике отправился за батареей. Однако за это время правоохранители успели установить его личность. На месте преступления полицейские задержали злоумышленника и изъяли украденное.