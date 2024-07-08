Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Омские транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже аккумуляторной батареи на станции Исилькуль. Устройство предназначено для перевозки стрелочных переводов.
Установлено, что 33-летний мужчина демонтировал деталь, после чего вынес ее за территорию предприятия и спрятал. Чтобы отвести от себя подозрения, он переоделся и в новом облике отправился за батареей. Однако за это время правоохранители успели установить его личность. На месте преступления полицейские задержали злоумышленника и изъяли украденное.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), омичу грозит наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.