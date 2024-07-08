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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:33

Полиция поймала омича, подозреваемого в краже оборудования ремонтного поезда

Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда

8 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI

Полиция поймала омича, подозреваемого в краже оборудования ремонтного поезда

Транспортная полиция задержала 33-летнего омича, подозреваемого в краже аккумулятора, который устанавливается на вагоне для перевозки стрелочных переводов.

Омские транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже аккумуляторной батареи на станции Исилькуль. Устройство предназначено для перевозки стрелочных переводов.

Установлено, что 33-летний мужчина демонтировал деталь, после чего вынес ее за территорию предприятия и спрятал. Чтобы отвести от себя подозрения, он переоделся и в новом облике отправился за батареей. Однако за это время правоохранители успели установить его личность. На месте преступления полицейские задержали злоумышленника и изъяли украденное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), омичу грозит наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.

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#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Поезд#Железная дорога#Новости#Поезда#Кражи#Грузовой поезд#Железнодорожные пути#Железнодорожный транспорт
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