Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции

По версии следствия, в на протяжении двух лет обвиняемый действовал в интересах третьих лиц, забывая при этом про интересы службы. Так, он дал указание подчиненным переключить стрелочные переводы на путях необщего пользования без оплаты услуг собственниками этих путей. Контракт на выполнение работ необходимо было заключать с ОАО «РЖД», в таком случае компания бы имела прибыль в размере более 31 млн рублей.