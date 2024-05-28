Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Омская транспортная прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
По версии следствия, в на протяжении двух лет обвиняемый действовал в интересах третьих лиц, забывая при этом про интересы службы. Так, он дал указание подчиненным переключить стрелочные переводы на путях необщего пользования без оплаты услуг собственниками этих путей. Контракт на выполнение работ необходимо было заключать с ОАО «РЖД», в таком случае компания бы имела прибыль в размере более 31 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, где будет рассмотрено по существу.