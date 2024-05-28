Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Иллюстрация

Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции

28 мая 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника железнодорожной станции

Транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в на протяжении двух лет обвиняемый действовал в интересах третьих лиц, забывая при этом про интересы службы. Так, он дал указание подчиненным переключить стрелочные переводы на путях необщего пользования без оплаты услуг собственниками этих путей. Контракт на выполнение работ необходимо было заключать с ОАО «РЖД», в таком случае компания бы имела прибыль в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Железная дорога#Новости#Транспортная прокуратура#Российские железные дороги#Железнодорожные пути#Железнодорожная станция
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам
Сегодня, 07:57
"