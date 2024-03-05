Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Приговор по делу вынес Советский районный суд. Бывший сотрудник ООО «Газпромнефть-Логистика» признан виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации жд транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина работал на железнодорожных путях необщего пользования и не проверил прочность установки запорно-фиксирующего устройства, которое не дает путям произвольно переводить стрелки.
В результате 3 грузовых вагона, которые следовали по этому участку железной дороги, сошли с рельсов. Кроме того, были повреждены их автосцепные устройства. Инцидент принес собственнику вагонов миллионный убыток.
В учетом всех имеющихся данных, суд приговорил омича к 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.