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Омский суд наказал бывшего сотрудника «Газпромнефть-Логистика» за халатность

Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге

5 марта 2024, 10:03
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Омский суд наказал бывшего сотрудника «Газпромнефть-Логистика» за халатность

Обвиняемый нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта и причинил миллионный ущерб собственнику вагонов.

Приговор по делу вынес Советский районный суд. Бывший сотрудник ООО «Газпромнефть-Логистика» признан виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации жд транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина работал на железнодорожных путях необщего пользования и не проверил прочность установки запорно-фиксирующего устройства, которое не дает путям произвольно переводить стрелки.

В результате 3 грузовых вагона, которые следовали по этому участку железной дороги, сошли с рельсов. Кроме того, были повреждены их автосцепные устройства. Инцидент принес собственнику вагонов миллионный убыток.

В учетом всех имеющихся данных, суд приговорил омича к 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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