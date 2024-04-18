Омское село останется без транспортного сообщения из-за ремонта железнодорожных путей

Ремонт участка займет три дня, с 23 по 26 апреля. В этот период жителям села придется жить без транспортного сообщения. В РЖД сельчанам предложили альтернативный вариант — во время перекрытия основной дороги пользоваться соседним железнодорожным переездом, который расположен примерно в 20 километрах. Однако есть загвоздка — дорогу там размыло во время паводка и ни на чем, кроме трактора, по ней не проехать.