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Из-за ремонта железной дороги омское село окажется без транспортного сообщения

Омское село останется без транспортного сообщения из-за ремонта железнодорожных путей

18 апреля 2024, 12:14
Фото: 1MI

Из-за ремонта железной дороги омское село окажется без транспортного сообщения

Село Элита Москаленского района соединяет с райцентром лишь одна дорога, именно по ней в населенный пункт доставляют продукты и проезжают спецслужбы, однако скоро она станет недоступна для местных.

Жители села Элита Москаленского района скоро окажутся отрезаны от цивилизации. Населенный пункт связывает с райцентром лишь одна дорога, по ней доставляют продукты, проезжают спецслужбы, местные ездят на работу и в школу. Дорога лежит через железнодорожный переезд. Именно этот участок на следующей неделе перекроют для капремонта, который проведет РЖД.

Ремонт участка займет три дня, с 23 по 26 апреля. В этот период жителям села придется жить без транспортного сообщения. В РЖД сельчанам предложили альтернативный вариант — во время перекрытия основной дороги пользоваться соседним железнодорожным переездом, который расположен примерно в 20 километрах. Однако есть загвоздка — дорогу там размыло во время паводка и ни на чем, кроме трактора, по ней не проехать.

В районной администрации порталу «Om1.ru» рассказали, что просили РЖД передвинуть ремонт на неделю, когда вторая дорога станет доступна, но в компании этот вариант отвергли.

«На словах нам сказали, что у них есть строгие планы, и если сделать отсрочку, то компания понесет миллиардные убытки, кто их будет компенсировать? Железная дорога — это единый организм, нас тут в расчет никто не берет. С нами даже не согласовывали время этого перекрытия переезда, просто поставили перед фактом», — поделился начальник отдела строительства администрации Москаленского района Александр Панченко.

Позже в РЖД сообщили, что во время капремонта путей к переезду привезут брус и организуют дежурство, чтобы экстренные службы при необходимости смогли добраться до села Элита. Местные жители же вынуждены запасаться продуктами и брать отпуска на время ремонта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Капремонт#ОАО РЖД#Капитальный ремонт#РЖД#Железная дорога#Новости#Российские железные дороги#Железнодорожные пути#Железнодорожная станция
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