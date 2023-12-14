Диверсию на железнодорожных путях в Омске устроил 14-летний школьник

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Городу55 стали известны подробности о личности задержанного за поджог батарейного шкафа на станции Омск-Северный.
По данным нашего источника, по подозрению в этой диверсии задержан 14-летний школьник из городка Нефтяников.
По словам юного диверсанта, неизвестный в мессенджере Телеграм пообещал заплатить за поджог 15 -20 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что диверсанта задержали вечером 12 декабря. Он дает признательные показания. Рядом с местом поджога нашли разорванную тетрадь и бутылки с горючей жидкостью.