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Диверсию на железнодорожных путях в Омске устроил 14-летний школьник

Диверсию на железнодорожных путях в Омске устроил 14-летний школьник

14 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI
За поджог батарейного шкафа подростку пообещали около 20 тысяч рублей.

Городу55 стали известны подробности о личности задержанного за поджог батарейного шкафа на станции Омск-Северный.

По данным нашего источника, по подозрению в этой диверсии задержан 14-летний школьник из городка Нефтяников.

По словам юного диверсанта, неизвестный в мессенджере Телеграм пообещал заплатить за поджог 15 -20 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что диверсанта задержали вечером 12 декабря. Он дает признательные показания. Рядом с местом поджога нашли разорванную тетрадь и бутылки с горючей жидкостью.

С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях
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#Происшествия#Омск#Задержание#Поджог#Школьник#Новости#Ольга Акамова#Нефтяники#Диверсия#Вознаграждение#Железнодорожные пути#Батарейный шкаф#Мессенджер Телеграм#Тетрадь#Горючая жидкость
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