В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). За подобное преступление нарушителю предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщают в пресс-службе УМВД России по Омской области.