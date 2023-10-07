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В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране

7 октября 2023, 04:36
Фото: 1MI
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36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.

В багажном отделении автомобиля, на котором передвигалась женщина, была обнаружена спортивная сумка, из которой изъято 50 плиток с прессованным веществом темного цвета, имеющим характерный запах конопли. После проведенной экспертизы наличие запрещенных веществ в изъятых плитках подтвердилось, а их общий вес составил почти 5 килограмм.

Оказалось, что женщина перевозила партию растительного запрещенного вещества из Ленинградской области в Новосибирскую. По предварительным оценкам, стоимость изъятого может составлять около 15 миллионов рублей, а количество разовых доз — порядка 5 000.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). За подобное преступление нарушителю предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщают в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
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