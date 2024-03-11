До 20 лет тюрьмы. В Омске задержали оптового наркокурьера

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что у 21-летнего мужчины обнаружили и изъяли два вида наркотиков, сейчас на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.