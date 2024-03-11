Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Иллюстрация

До 20 лет тюрьмы. В Омске задержали оптового наркокурьера

11 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские полицейские задержали 21-летнего оптового наркокурьера

У мужчины изъяли несколько видов запрещенных веществ, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале марта полицейские задержали трех курьеров, которые работали в онлайн-наркомаркете и распространяли запрещенные вещества. Один занимался финансовыми вопросами, второй — логистическими, а третий выполнял роль оптового курьера. Последнего удалось поймать во время извлечения партии наркотиков из тайника-закладки в гаражном кооперативе в Центральном округе.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что у 21-летнего мужчины обнаружили и изъяли два вида наркотиков, сейчас на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Грозит пожизненный срок. В Омске задержали двух организаторов онлайн-наркомаркета
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Наркотики#Новости#Наркодилер#Наркотик#Наркосбыт#Наркоторговец#Наркокурьер#Анастасия Баянова#Запрещенные вещества
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Сегодня, 06:30
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
Сегодня, 05:03
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Сегодня, 07:08
Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 07:42
Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета
Сегодня, 07:16
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Сегодня, 09:06