До 20 лет тюрьмы. В Омске задержали оптового наркокурьера

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:48
В начале марта полицейские задержали трех курьеров, которые работали в онлайн-наркомаркете и распространяли запрещенные вещества. Один занимался финансовыми вопросами, второй — логистическими, а третий выполнял роль оптового курьера. Последнего удалось поймать во время извлечения партии наркотиков из тайника-закладки в гаражном кооперативе в Центральном округе.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что у 21-летнего мужчины обнаружили и изъяли два вида наркотиков, сейчас на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.