В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей

Posted 31 октября, 12:19
Published 31 октября, 12:19
Modified 31 октября, 12:23
Updated 31 октября, 12:23
Вчера в одной из омских котельных уничтожили более 23 кг наркотиков, которые изымали у незаконных наркоторговцев, курьеров и других нарушителей закона. Вещества сжигают после того, как приговоры судов вступают в законную силу.
В этот раз правоохранители избавились от 50 тысяч разовых доз, общая стоимость которых на черном рынке превышает 30 миллионов рублей.
«С начала текущего года на территории региона пресечено более двух с половиной тысяч преступлений в данной сфере. Из незаконного оборота наркотиков изъято более 155 килограммов подконтрольных веществ», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Напомним, что недавно омич под действием наркотиков влез в дом к соседке и убил ее, чтобы украсть деньги и два мобильных телефона. Но план по обогащению не удался: после убийства и кражи мужчина заснул на диване, где скоро его обнаружили полицейские, которых вызвали соседи.