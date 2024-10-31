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Posted 31 октября, 12:19

Published 31 октября, 12:19

Modified 31 октября, 12:23

Updated 31 октября, 12:23

В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей

В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей

31 октября 2024, 12:19
Фото: 1MI.
В печи одной из котельных региона уничтожили вещества, которые изымали у нарушителей закона.

Вчера в одной из омских котельных уничтожили более 23 кг наркотиков, которые изымали у незаконных наркоторговцев, курьеров и других нарушителей закона. Вещества сжигают после того, как приговоры судов вступают в законную силу.

В этот раз правоохранители избавились от 50 тысяч разовых доз, общая стоимость которых на черном рынке превышает 30 миллионов рублей.

«С начала текущего года на территории региона пресечено более двух с половиной тысяч преступлений в данной сфере. Из незаконного оборота наркотиков изъято более 155 килограммов подконтрольных веществ», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, что недавно омич под действием наркотиков влез в дом к соседке и убил ее, чтобы украсть деньги и два мобильных телефона. Но план по обогащению не удался: после убийства и кражи мужчина заснул на диване, где скоро его обнаружили полицейские, которых вызвали соседи.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Наркотики#Новости#Наркосбыт#Вещества#Наркоторговец#Наркотическое вещество#Запрещенные вещества
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