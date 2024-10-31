В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей

Напомним, что недавно омич под действием наркотиков влез в дом к соседке и убил ее, чтобы украсть деньги и два мобильных телефона. Но план по обогащению не удался: после убийства и кражи мужчина заснул на диване, где скоро его обнаружили полицейские, которых вызвали соседи.