Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Омский спортсмен распространял запрещенные вещества друзьям и попал под суд

Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд

11 января 2024, 11:34
Фото: Прокуратура Омской области

Омский спортсмен распространял запрещенные вещества друзьям и попал под суд

По информации полиции, мужчина заказывал вещества через интернет, а потом сбывал «из рук в руки».

35-летний спортсмен В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении спортсмена за незаконный оборот сильнодействующих веществ

Заместитель прокурора Кировского округа утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего омича. Спортсмен обвиняется по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере).

По версии следствия, в мае прошлого года мужчина передал своему знакомому, также спортсмену, 7 упаковок стероидов с запрещенными веществами в составе. Кроме того, во время обыска в квартире омича было найдено еще 79 таких упаковок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В УМВД добавили, что препараты пользовались популярностью среди друзей-спортсменов нарушителя. Они приобретали их для наращивания мышечной массы и увеличения выносливости, «продавец» же заказывал их через интернет.

Задержали нарушителя во время передачи 43-летней женщине 100 таблеток, содержащих в составе запрещенные вещества.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Фото: Прокуратура Омской области
В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Вещества#Нарушитель#Анастасия Баянова#Запрещенные вещества
Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Сегодня, 11:11
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
Сегодня, 04:34
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
Сегодня, 02:00
Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков
Сегодня, 05:39
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
Сегодня, 08:36
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
Сегодня, 08:53