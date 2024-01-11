Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд

По версии следствия, в мае прошлого года мужчина передал своему знакомому, также спортсмену, 7 упаковок стероидов с запрещенными веществами в составе. Кроме того, во время обыска в квартире омича было найдено еще 79 таких упаковок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.