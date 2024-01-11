Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
35-летний спортсмен В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении спортсмена за незаконный оборот сильнодействующих веществ
Заместитель прокурора Кировского округа утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего омича. Спортсмен обвиняется по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере).
По версии следствия, в мае прошлого года мужчина передал своему знакомому, также спортсмену, 7 упаковок стероидов с запрещенными веществами в составе. Кроме того, во время обыска в квартире омича было найдено еще 79 таких упаковок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В УМВД добавили, что препараты пользовались популярностью среди друзей-спортсменов нарушителя. Они приобретали их для наращивания мышечной массы и увеличения выносливости, «продавец» же заказывал их через интернет.
Задержали нарушителя во время передачи 43-летней женщине 100 таблеток, содержащих в составе запрещенные вещества.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.