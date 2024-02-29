Незаконная подработка. Наркокурьера из Омска отправили в тюрьму на 11 лет

Ранее был задержан 22-летний наркокурьер, перевозивший наркотики между регионами. Молодой человек прятал свертки со светлым порошком под дверной обшивкой автомобиля. Найденные наркотики изъяли при досмотре машины. Также оперативники нашли его тайник с 5 кг аналогичного порошка.