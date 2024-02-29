Незаконная подработка. Наркокурьера из Омска отправили в тюрьму на 11 лет

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В Омской области вынесен приговор по уголовному делу 33-летнего омича. Его обвиняют в хранении и сбыте наркотиков по предварительному сговору в крупном размере.
Выяснилось, что обвиняемый работал «закладчиком» на территории Омска и нескольких районов. Координаты омич узнавал при помощи соцсетей.
При задержании у мужчины нашли и изъяли 66,84 грамма синтетических наркотиков. Свою вину наркокурьер полностью признал. Учитывая позицию гособвинителя, суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.
Ранее был задержан 22-летний наркокурьер, перевозивший наркотики между регионами. Молодой человек прятал свертки со светлым порошком под дверной обшивкой автомобиля. Найденные наркотики изъяли при досмотре машины. Также оперативники нашли его тайник с 5 кг аналогичного порошка.