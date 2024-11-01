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Угроза убийством

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2024
Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя
1 ноября, 09:29
Прислал гроб с венком. В Омской области мужчина угрожал убийством своей возлюбленной
1 августа, 05:30
Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички
10 июля, 12:43
Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика
Исилькульский городской суд вынес приговор двум мясным жителям, которые вымогали у подрядной организации щебень и асфальтовую крошку.
10 июля, 11:06
В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд
Двух сельчан заключили под стражу после покушения на убийство знакомого, они частично признали свою вину.
11 апреля, 10:32
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
2023
Угрожал, а потом пырнул ножом. Омичу-убийце бывшей жены ужесточили наказание
13 ноября 2023, 12:48
В Омске утвердили обвинение в отношении египтянина, который искал киллера для жены
19 октября 2023, 10:10
Угрожал убийством. Омич похитил бывшую супругу и издевался над ней
Женщина смогла выбраться из плена, но мужчина пришел к ней позже домой.
12 октября 2023, 07:32

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