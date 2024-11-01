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Posted 1 ноября, 09:29

Published 1 ноября, 09:29

Modified 1 ноября, 09:34

Updated 1 ноября, 09:34

Разъяренный 38-летний мигрант угрожал убить следователя из Омска

Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя

1 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI.

Разъяренный 38-летний мигрант угрожал убить следователя из Омска

Угрозы мужчина из Таджикистана отправлял через один из популярных мессенджеров.

Следователь из отдела по Кировскому округу в Омске почти полтора года назад получил угрозы от 38-летнего гражданина Таджикистана. Сотрудник следкома, как сообщили в пресс-службе судов Омской области, занимался предварительным расследованием уголовного дела.

Недовольный осуществляемым производством гражданин Таджикистана в январе 2023-го записал следователю голосовое. В нем он угрожал убийством. Теперь в Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело по соответствующей статье. В скором времени должно быть назначено судебное заседание.

Недавно, кстати, из Омской области депортировали гражданку Канады и Израиля. 49-летняя женщина работала преподавателем каллиграфии, но находилась в стране нелегально.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Следователи#Угроза#Новости#Мигранты#Таджикистан#Угроза убийством
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