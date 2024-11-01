Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя

Недовольный осуществляемым производством гражданин Таджикистана в январе 2023-го записал следователю голосовое. В нем он угрожал убийством. Теперь в Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело по соответствующей статье. В скором времени должно быть назначено судебное заседание.