Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя

Posted 1 ноября, 09:29
Published 1 ноября, 09:29
Modified 1 ноября, 09:34
Updated 1 ноября, 09:34
Следователь из отдела по Кировскому округу в Омске почти полтора года назад получил угрозы от 38-летнего гражданина Таджикистана. Сотрудник следкома, как сообщили в пресс-службе судов Омской области, занимался предварительным расследованием уголовного дела.
Недовольный осуществляемым производством гражданин Таджикистана в январе 2023-го записал следователю голосовое. В нем он угрожал убийством. Теперь в Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело по соответствующей статье. В скором времени должно быть назначено судебное заседание.
Недавно, кстати, из Омской области депортировали гражданку Канады и Израиля. 49-летняя женщина работала преподавателем каллиграфии, но находилась в стране нелегально.